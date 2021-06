CBRE nomina Thomas Teixeira Director Senior Agribusiness

CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, rafforza la linea di business Agribusiness, specializzata nella consulenza legata a terreni e attività agricole, con la nomina di Thomas Teixeira nel ruolo di Director Senior Agribusiness per l’Italia e l’Iberia (Spagna e Portogallo).

Thomas, professionista con un profilo internazionale, ha oltre otto anni di esperienza nel settore della consulenza. Laureato in Ingegneria Civile, ha ricoperto dal 2013 diversi incarichi di crescente responsabilità in Bain & Company, di cui è stato Senior Manager per la Spagna prima di assumere il ruolo di Senior Director Agribusiness in CBRE.

Questa nomina risulta fondamentale per garantire un servizio sempre più specializzato in questa asset class, che sta vivendo un momento di forte crescita. Negli ultimi dieci anni, sempre più fondi specializzati in terreni e imprese agricole a livello internazionale si sono infatti affacciati sul mercato. Oggi sono circa 170 contro i 70 del 2010 e il focus si sta spostando verso i Paesi del Sud Europa. In tale contesto, l’Italia si configura come uno dei mercati più interessanti in virtù dell’ottima performance e reputazione delle filiere agroalimentari, delle dimensioni economiche (terza agricoltura in Europa per fatturato e prima per valore aggiunto) e delle opportunità di sviluppo.