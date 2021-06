Epson: Yoshiro Nagafusa è il nuovo presidente europeo

L’azienda tecnologica globale Epson ha nominato un nuovo presidente per l’Europa, Yoshiro Nagafusa, che accoglie con favore la visione futura dell’azienda incentrata sulla sostenibilità. Prima di essere nominato presidente, Nagafusa è stato vicepresidente senior per Epson Europe con la responsabilità dell’ottimizzazione dell’infrastruttura e delle operazioni di vendita nella regione CISMEA dell’organizzazione. Ha ricoperto diverse posizioni senior presso Epson in Europa e nel mondo in più di 30 anni con l’azienda.



“In Epson, aspiriamo a operare e sviluppare tecnologie in modi che possano aiutare a supportare la società con i problemi in evoluzione che deve affrontare, e ci sono poche questioni più importanti del cambiamento climatico. Sono particolarmente orgoglioso di assumere questo ruolo di leadership per Epson Europe mentre entriamo in una nuova fase per l’azienda. Non vedo l’ora di guidare le nostre operazioni europee mentre lavoriamo per ridurre l’impatto che i prodotti, i servizi e le catene di approvvigionamento Epson hanno sull’ambiente”, ha commentato Nagafusa.



Epson ha definito la sua visione futura incentrata sulla sostenibilità, che include l’impegno a ridurre le emissioni di carbonio in linea con lo scenario 1,5℃ entro il 2030. L’azienda si unirà a RE100, un collettivo globale di aziende impegnate nel 100% di elettricità rinnovabile, e mira a raggiungere questo traguardo entro il 2023. Epson si è inoltre impegnata a diventare carbon negative e a zero risorse sotterranee entro il 2050 e riferirà regolarmente i suoi progressi globali verso questo obiettivo.



Daniel Quelch, responsabile della sostenibilità di Epson UK, ha aggiunto: “La nuova Environmental Vision 2050 e la nostra nuova adesione a RE100 sono momenti fondamentali per la nostra azienda. Questa visione rinnovata è una testimonianza di dove siamo arrivati ​​finora e di dove vogliamo ancora arrivare stabilendo obiettivi ambiziosi e misurabili. Sono ispirato dall’impegno dei dipendenti Epson in tutta Europa per realizzare questa visione e ho assoluta fiducia nella nostra capacità di realizzarla insieme”.