Missoni, distribuzione affidata a Brama Group

Missoni, maison fondata da Ottavio e Rosita Missoni nel 1953, ha deciso di affidarsi Brama Group come partner distributivo, che coprirà la distribuzione in Italia, Francia, Benelux, Germania, Austria, Svizzera e Russia a partire dalla campagna vendite primavera/estate 2022. L’obiettivo è di rafforzare la distribuzione attraverso le migliori boutique fashion multibrand. Brama Group infatti in quest’ottica collaborerà direttamente con l’headquarter italiano di Missoni.

In una nota si può leggere quanto dichiarato da Renzo Braglia, CEO di Brama: “Siamo davvero molto felici di questa partnership con un brand che rappresenta il meglio della moda italiana nel mondo, una vera e propria icona che incarna il meglio del sistema creativo e manifatturiero del nostro Paese. Con l’introduzione di Missoni nel nostro brand portfolio andiamo ad accrescere la nostra offerta di prêt-à-porter, accanto al meglio del premium luxury americano su cui abbiamo costruito il nostro percorso negli ultimi anni”. Tra i marchi gestiti in Europa dal gruppo ci sono Equipment, Current/Elliott, Mantero 1902 e molti altri.

La famiglia Missoni è a capo dell’omonimo brand mentre Fsi – Fondo Strategico Italiano detiene il controllo del 41,2 per cento. Missoni ha visto calare il fatturato 2020 del 33% a causa dell’emergenza pandemica e ha chiuso il 2019 a quota 110 milioni di euro. Ma stando a quanto detto dal CEO Livio Proli, il Q1 2021 segna già + 20,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.