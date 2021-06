Coca-Cola acquista il 30% del Caffè Vergnano

Accordo tra il brand piemontese Caffè Vergnano e Coca-Cola Hbc Ag (Coca-Cola Hbc) per la distribuzione esclusiva dei prodotti nei territori al di fuori dell’Italia. L’accordo include, inoltre, la cessione da parte di Caffè Vergnano del 30% della sua compagine azionaria. Le parti, si dice in una nota, “hanno concordato di non divulgare i dettagli finanziari dell’operazione”. Inoltre, si sottolinea, “il presente accordo non impatterà sul mercato italiano né strategicamente né a livello distributivo e la governance sarà mantenuta dalla famiglia Vergnano”. L’accordo “rappresenta per Caffè Vergnano un’importante opportunità di crescita internazionale e di sviluppo del business export”. “Con Coca-Cola Hbc come nuovo partener strategico, Caffè Vergnano punta a rafforzare la presenza del brand fuori dall’Italia, accelerando così il piano di crescita internazionale. Obiettivo della partnership è quello di posizionare il marchio Caffè Vergnano con la sua gamma prodotti nel segmento premium all’interno dell’offerta globale di Coca-Cola HBC e di beneficiare del potenziale di espansione attraverso la rete e le capacità commerciali leader di Coca-Cola HBC” conclude la nota.