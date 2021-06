Gallipoli, successo per il Ping Pong Tour

Il calore e l’entusiasmo di Gallipoli hanno accolto la quarta tappa del ‘Ping Pong Tour 2021… a TTX experience #RESTART#’, progetto fortemente voluto dalla Federazione Italiana Tennistavolo. La manifestazione promozionale, si legge nel comunicato, è stata organizzata dall’associazione Batti 5 Aps ASD, con il patrocinio della Provincia di Lecce e il supporto del Comune di Gallipoli e dell’Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli e ha riscosso un notevole successo. Fin dal mattino di ieri, agli otto tavoli montati all’interno del Villaggio allestito in piazza Tellini, si sono avvicendati bambini, ragazzi e adulti. Persone di tutte le età e di tutte le abilità si sono messi alla prova, sospinti dal desiderio di sperimentare il Table Tennis X, il nuovo format del ping pong che prevede racchette senza il rivestimento in gomma, palline più grandi del solito e l’altra grande novità delle partite a tempo. Ogni match si svolge infatti sulla distanza dei due set su tre, ognuno dei quali si conclude non al raggiungimento di un certo numero di punti, ma allo scoccare dei due minuti. Velocità e dinamismo sono dunque ingredienti fondamentali di questa frizzante disciplina, che sta attecchendo in tutta Italia. A Gallipoli il clou è stato rappresentato dal torneo ufficiale del TTX, che si è disputato nel pomeriggio e ha visto il successo di Giacomo De Filippi, in finale su Daniele Marra. Si è svolta anche la sfida per il terzo posto, che ha premiato Gianfranco Campana su Massimiliano Romano, il vicepresidente della Provincia di Lecce, con delega allo Sport, che è stato entusiasta sostenitore dell’evento e ha confermato il suo convinto sostegno con la sua presenza al tavolo. “Abbiamo accolto con grandissimo interesse- ha affermato Romano- la proposta di questa tappa promozionale del TTX e siamo felici di averlo fatto. È stata una manifestazione ben riuscita, che ha dato ulteriore visibilità al nostro territorio. Da partecipante mi sono difeso bene, ma soprattutto divertito”. La FITeT era rappresentata a Gallipoli dall’onorevole Antonio Tasso, consigliere federale e referente per l’attività promozionale, secondo il quale “l’impegno degli amici della Batti 5 ha avuto il successo che meritava. Siamo riusciti a dare visibilità alla nostra disciplina, che con l’attività ludica potrebbe incrementare i numeri di quella agonistica. Finora il progetto TTX sta dandoci molte soddisfazioni e continueremo a profondere energie fino al termine del circuito”. Il ‘Ping Pong Tour 2021… a TTX experience #RESTART#’ tornerà in Puglia sabato 11 settembre a Foggia. La prossima tappa di domenica 4 luglio sarà invece in terra siciliana, a Siracusa. Il progetto promozionale complessivo è composto da 20 appuntamenti, suddivisi in 14 Regioni, e gode del patrocinio del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato Olimpico Nazionale, di Sport e Salute Spa, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Istituto per il Credito Sportivo e della Fondazione Sport City.