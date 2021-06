Webuild miglior offerente per il North East link project a Melbourne, Australia, nell’ambito del consorzio Spark

Webuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini), parte del consorzio Spark, è stato selezionato come miglior offerente per il North East Link Project di Melbourne, in Australia, il più grande progetto di tunneling nello Stato di Victoria.

Insieme a Webuild, nel Consorzio Spark sono presenti GS Engineering and Construction, CPB Contractors, China Construction Oceania, Ventia, Capella Capital, John Laing Investments, DIF e Pacific Partnerships.

Il North East Link Primary Package PPP prevede la realizzazione di due tunnel gemelli a tre corsie che andranno a completare la rete autostradale di Melbourne. Il North East Link ha una forte valenza in termini di sostenibilità ambientale, e sarà utilizzato ogni giorno da 135.000 veicoli, riducendo l’impatto ambientale, la congestione del traffico nel nord-est, e riservando agli spostamenti locali le strade secondarie.

L’annuncio segna un nuovo traguardo per Webuild nel Paese, uno dei mercati chiave del Gruppo. Al momento Webuild sta realizzando in Australia, nel New South Wales, il progetto Snowy 2.0, il più grande progetto idroelettrico del Paese, e a Perth (Western Australia) sta completando la costruzione del Forrestfield -Airport Link, la linea che collegherà le aree orientali della città con il cuore della città.