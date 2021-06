Brunswick acquisisce Navico: migliorerà leader globale di elettronica per la nautica

Brunswick Corporation (NYSE: BC) ha annunciato ieri, 24 giugno, di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Navico, leader globale specializzato nel settore dell’elettronica nautica e dei sensori, per una cifra pari a 1,05 miliardi di dollari.

Brunswick Corporation (NYSE: BC) ha annunciato ieri, 24 giugno, di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Navico, leader globale specializzato nel settore dell’elettronica nautica e dei sensori, per una cifra pari a 1,05 miliardi di dollari. In conseguenza di questa acquisizione, Brunswick aggiungerà i marchi, leader di settore, Lowrance, Simrad, B&G, e C-MAP al suo Advanced Systems Group (ASG), che comprende i principali marchi Parts & Accessories (P&A) per quanto riguarda la gestione dell’alimentazione, il controllo e il monitoraggio digitale e i dispositivi di rete.

“L’acquisizione di Navico e dei suoi premiati marchi accelererà immediatamente la strategia ACES (Autonomy, Connectivity, Electrification and Shared-Access) di Brunswick e sarà di supporto alla nostra vision con l’obiettivo di fornire nuovi prodotti distintivi ed esperienze basate sulla tecnologia”, ha dichiarato Dave Foulkes, CEO di Brunswick Corporation. “Continueremo ad investire sia in iniziative organiche che in acquisizioni per mantenere la nostra posizione di leadership globale per i prodotti, mentre l’aggiunta dei marchi Lowrance, Simrad, B&G e C-MAP al nostro portafoglio attuale rafforzerà ulteriormente la nostra capacità di fornire ai consumatori soluzioni digitali complete, innovative ed esaustivi sistemi integrati ai nostri clienti OEM.

Navico è un’azienda globale privata con sede a Egersund, in Norvegia, e una controllata di Altor Fund IV e Goldman Sachs Asset Management. È uno dei principali fornitori di display multifunzione, ecoscandagli, piloti automatici, sonar, radar e cartografia nautica. I marchi forti di Navico sono presenti in gran parte dei più importanti mercati della motonautica e delle barche a vela, per applicazioni sia da diporto che commerciali.

Il fatturato di Navico ammonta ad un totale di circa 470 milioni di dollari per l’anno fiscale concluso il 31 maggio 2021 e rivela una crescita interessante, forti margini e un modello aziendale efficiente in termini di capitale. Il segmento P&A di Brunswick incide per circa 1,5 milioni di dollari, ovvero il 35 per cento del fatturato annuale totale del 2020. Con l’aggiunta di Navico, Brunswick prevede che il suo segmento P&A realizzerà un fatturato su base run-rate superiore a 2,0 milioni di dollari. Il notevole orientamento di Navico all’aftermarket e il suo interessante profilo di margini consolideranno ulteriormente la capacità di Brunswick di resistere ai cicli economici.

“Dopo un forte periodo di crescita, siamo entusiasti di entrare a far parte della famiglia Brunswick, per arricchire ulteriormente la nostra offerta e continuare a supportare i clienti”, ha dichiarato Knut Frostad, Presidente e CEO di Navico. “Tutti noi di Navico attendiamo con impazienza di iniziare questo viaggio con Brunswick e di condividere con il loro team la nostra passione e dedizione. Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di offrire ai clienti un’esperienza unica e integrata”.

“Advanced Systems Group di Brunswick ha una portata globale senza pari e l’aggiunta di Navico va a consolidare il nostro impegno di creare un’esperienza unica per clienti diportisti e OEM”, ha affermato Brett Dibkey, presidente di Advanced Systems Group. “Disponiamo di un portafoglio prodotti molto ampio, che spazia dai prodotti nautici generali alle soluzioni per la gestione dell’alimentazione. Faremo affidamento sulla competenza specifica di ogni marchio per generare ricavi e sinergie operative, promuovendo la crescita sia di ASG che di Navico. Con l’acquisizione, accogliamo anche un team gestionale orientato al consumatore, di grande talento ed esperienza, che prevediamo proseguirà immutato e che svolgerà un ruolo importante nella realizzazione della nostra strategia.

Brunswick utilizzerà una combinazione di debito e liquidità nel bilancio, per finanziare l’acquisizione. L’azienda continua ad impegnarsi per mantenere il suo rating “investment grade” e, a breve, prevede che il suo rapporto debito/EBITDA sarà approssimativamente 1,7 su base lorda.

J.P. Morgan Securities LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario esclusivo per Brunswick Corporation e sta erogando un finanziamento garantito; Baker McKenzie and Schjødt sono i consulenti legali di Brunswick Corporation per quest’operazione.

Goldman Sachs Bank Europe SE, Sweden Bankfilial e Carnegie hanno invece ricoperto il ruolo di consulenti finanziari per Altor, Goldman Sachs Asset Management e Marine Innovations Group AS; Sullivan & Cromwell e Wiersholm hanno fornito servizi di consulenza legale per l’operazione.

La conclusione dell’operazione è prevista per il secondo semestre 2021 e sarà soggetta alle consuete condizioni di chiusura, nonché all’esame e all’approvazione delle autorità.