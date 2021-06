Re/Max Italia: Sara Bianchi è il nuovo Cfo & Hr

Sara Bianchi entra nell’organigramma aziendale di Re/Max Italia con il duplice incarico di Chief Financial Officer e di responsabile Human Resource. Bianchi riporterà direttamente a Dario Castiglia, Ceo & Founder di Re/Max. La manager si occuperà di gestire e sovraintendere le divisioni Functional Areas, Business & Financial Controlling, Hr Department, Cao & Payroll e Regional Administration per tutte le società del gruppo.

Sara Bianchi è laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano e con un diploma di Business Japanese conseguito all’Università Bocconi.

Alle spalle ha esperienze di rilievo presso importanti realtà multinazionali, che spaziano dal settore manifatturiero a quello energetico. Dopo aver intrapreso la carriera professionale in Mitsui & Co Italia, dove ha ricoperto, in aggiunta alle sue mansioni contabili-amministrative, anche il ruolo di amministratore di sistema e responsabile dei sistemi informativi aziendali, Bianchi è stata responsabile amministrativo e controller per Tetra Pak Hoyer. Nel 2000 l’arrivo in Electra Italia, operatore di riferimento nel mercato energetico italiano, con l’incarico di Administration Manager & HR, e quindi in Bkw, gruppo svizzero attivo nel settore della produzione di energia elettrica, dove in oltre 10 anni ha ricoperto diversi ruoli tra cui Finance & Treasury Manager e Hr Director. Più recente l’esperienza di General Manager in Lagfin, holding finanziaria del gruppo Campari, fino ad approdare per la prima volta nel mondo del franchising immobiliare con l’ingresso in Re/Max Italia.