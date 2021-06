Ikea, inaugurato nel centro di Parigi il nuovo format ‘décoration’

Ikea, ha aperto a Parigi il punto vendita Décoration, che va ad unirsi ai nuovi format che Ikea sta introducendo nei centri delle principali città, questo in particolare è stato pensato per la capitale francese e attirare i suoi abitanti facendo leva sul loro gusto per gli accessori e gli oggetti decorativi.

Il nuovo negozio, appena inaugurato, nella giornata di ieri, si trova in una posizione strategica a 100 metri dal Louvre, dietro l’angolo della stazione Châtelet, utilizzata da 50 milioni di passeggeri ogni anno. L’obiettivo è quello di diventare un vero e proprio punto d’incontro per la città di Parigi, iniziativa che rientra nella logica di volersi avvicinare maggiormente ai clienti inserendosi con formati innovativi nel cuore delle città.

Jette Jørgensen, Expansion Manager, Ingka Group, ha specificato che l’intento non è abbandonare i grandi magazzini blu e gialli nelle periferie che continueranno a essere hub degli acquisti digitali, online e in negozio, e dell’offerta di servizi.