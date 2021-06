The Story Lab firma “Coro Azzurro” con Fonzies e Gli Autogol

La full creative advertainment agency di dentsu italia lancia “Coro Azzurro”, singolo originale per accompagnare la Nazionale nei prossimi impegni.

Milano, 24 giugno 2021 – “Se non tifi la Nazionale godi solo a metà”… questo il claim di Fonzies, brand del gruppo Mondelez International, per celebrare la partnership con le Nazionali Italiane di Calcio (maschile e femminile) per il triennio 2020-2022.

Fonzies eThe Story Lab, la full creative advertainment agency di dentsu, lanciano una nuova hit firmata da Gli Autogol, insieme ad Hellodì, digital agency che da anni gestisce i talent: “Coro Azzurro è una canzone inedita originale nata con l’ambizione di creare il giusto tormentone per alimentare il tifo Azzurro.

Guarda il video di “Coro Azzurro”: https://www.youtube.com/watch?v=MekNmUno9A8

Per il brano, che per Fonzies prevede brand claim integration e un video in cui è presente il prodotto, sono state selezionate grandi star del mondo dello sport e della musica.

“Coro Azzurro” è stato lanciato in prima serata su Rai 1, in occasione della presentazione della Nazionale Azzurra il 31.05. Il programma è stato il più seguito della serata con il 14.3% di share e 2,9 milioni di spettatori collegati.

“Una bella soddisfazione” – commenta Maurizio Tozzini, Executive Creative Director di The Story Lab – “Non c’è nulla di più pop delle partite della Nazionale, e firmare il brano dedicato all’esperienza della Nazionale nella competizione continentale è la perfetta sintesi della nostra ricerca costante del #MakeThemTalk. Molto meglio diventare il tormentone che cavalcarlo.”

“È un progetto che incarna perfettamente la nostra visione sull’influencer marketing come leva creativa di comunicazione, e non solo come media: la capacità di unire attenzione ai valori del brand, expertise branded content e cura nella selezione dei creator da coinvolgere fa la differenza nel risultato.” – aggiunge Samanta Giuliani, Executive Strategy Director di The Story Lab.

E non è il primo progetto nel quale The Story Lab, insieme a Fonzies, ha saputo intercettare attraverso il contenuto un’audience molto particolare come quella degli appassionati di calcio: durante i mesi difficili dello scorso anno, quando il calcio era fermo durante il lockdown, la full creative advertainment agency di dentsu italia ha riunito i tifosi nelle tribune virtuali di Twitch rivolgendosi alla community degli eSports, per coinvolgere il target di giovanissimi 8-18.

Fonzies insieme a The Story Lab ha dato vita alla Fonzies’ Cup, per la quale Gli Autogol sono stati i brand ambassador di quella che è stata la prima cup di PES20 su Twitch, con la partecipazione di grandi talent del mondo dello sport e della musica.

L’intera attività, amplificata sui canali social di tutti i talent coinvolti, ha raggiunto più di 3.300.000 persone, con oltre 3.800.000 impressions, confermando la giusta scelta di The Story Lab nel rafforzare la partnership con Gli Autogol tramite la sponsorizzazione di due live a settimana su Twitch, la creazione di una serie di contenuti video branded (con brand integration e brand moment dedicato) e la volontà di portare i tre ambassador ad essere i volti hero del nuovo spot TV di Fonzies.

Una collaborazione nata ormai un anno e mezzo fa, che ha visto l’evoluzione di una collaborazione a lungo termine e la crescita del legame fra Fonzies, Gli Autogol, e il mondo del calcio, sempre guidati da The Story Lab, in collaborazione con Hellodì. Le pianificazioni advertising digital e social sono a cura di Carat.

Credits:

Executive Creative Director: Maurizio Tozzini

Executive Strategy Director: Samanta Giuliani

Creative Director: Giorgio Bologna

Client Manager: Tommaso Fincati

Sr. Influencer Marketing Manager: Giulia Laura Peracchio

Influencer Marketing Specialist: Nicholas Rioldi

Agenzia media: Carat