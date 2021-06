BNL Gruppo BNP Paribas ha scelto Doing Part of Capgemini per la gestione dei media digitali

BNL Gruppo BNP Paribas in seguito alla gara indetta per la gestione della comunicazione sui media digitali e social ha scelto l’agenzia Doing Part of Capgemini.

Inizia così la nuova collaborazione con la digital company nell’ottica di un progetto di comunicazione articolato che va a inserirsi in un contesto di forte cambiamento da un punto di vista sociale ed economico. L’agenzia supporterà BNL anche da un punto di vista digitale nel consolidare il proprio ruolo centrale per consumatori, aziende e società.

Da maggio il gruppo ha avviato una serie di attività che hanno come obiettivo quello di supportare BNL nella comunicazione esterna della banca, per supportare il posizionamento focalizzato sui temi della sostenibilità e sugli obiettivi ESG.

Doing Part of Capgemini si occupa di molteplici attività, tra le quali la gestione della comunicazione ongoing, dei piani editoriali e media advertising, ma anche della valorizzazione dei contenuti e ottimizzazione Seo.

La digital company è stata, infatti, scelta per il suo approccio distintivo nel saper accompagnare il cliente in scelte di comunicazione data-driven basate su una forte attenzione nella raccolta e analisi dei dati.

Il supporto di Doing Part of Capgemini alla strategia di comunicazione contribuirà ad avvalorare il posizionamento Stronger Together – insieme siamo più forti – di BNL, concentrando le proprie expertise nello sviluppo di concept basati su tre valori fondamentali: vicinanza, relazione e positività.

L’agenzia si occuperà, inoltre, della gestione di due tra le principali community focalizzate su Tennis e Cinema, We Are Tennis e We Love Cinema, entrambe appartenenti a BNL. Doing Part of Capgemini avrà dunque il compito di gestire la comunicazione degli eventi live di cui BNL è main sponsor come gli Internazionali d’Italia di Tennis, principale torneo di Tennis in Italia, e la Festa Del Cinema di Roma.