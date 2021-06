Conad: crescono i ricavi, per il 2020 fatturato in crescita del 12,3%

Per Conad il 2020 si chiude con un fatturato in crescita del 12,3% a 15,95 miliardi di euro. Va quindi a superare le stime di 15,7 miliardi. Un altro dato interessante è la quota di mercato a livello nazionale che è stata del 15,01%, con 3.305 punti vendita e 65.772 collaboratori.

Il patrimonio netto aggregato anche è in crescita, facendo segnare oltre +300 milioni, pari a 2,91 miliardi di euro. Francesco Pugliese, l’amministratore delegato, ha dichiarato all’ANSA: “Siamo soddisfatti ma non felici per quello che è successo in generale e l’incertezza che si è creata negli ultimi 18 mesi di pandemia”.