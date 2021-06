Mara Ballerini è la nuova Account per Adv Activa

Si rafforza la squadra dell’agenzia volta a soddisfare il cliente E.ON Energia

Adv Activa amplia la propria squadra con un nuovo ingresso. Si tratta di Mara Ballerini, che col ruolo di Account rafforzerà il team dell’agenzia dedicato a E.ON Energia S.p.A., uno dei suoi principali clienti.

Le parole di Mara Ballerini

“Sono felice di entrare a far parte di una realtà così consolidata e con progetti chiari e ambiziosi per il futuro”, commenta il nuovo membro dell’agenzia.

Il background della nuova Account

Mara Ballerini ha iniziato il suo percorso professionale in Republic, parte del Gruppo Publicis, dove ha ricoperto il ruolo di Account e responsabile della comunicazione in ambito sia BTL che ATL, occupandosi anche dell’organizzazione di eventi, shooting e fiere, partecipando al lancio di nuovi prodotti e curandone le strategie di comunicazione. Ha inoltre contribuito alla realizzazione di progetti per i principali clienti dell’agenzia: Pfizer, Ferrero, Chefaro Pharma, Avantgarde, Lazzaroni, Fage Yogurt Greco, Star (riposizionamento del dado), UBS Banca Svizzera e Telecom, seguendo per quest’ultima il lancio di Alice in Germania e Francia. Successivamente ha collaborato con Publicis, lavorando su clienti come Bolton Group, Avantgarde e Angelini.



Il commento di Maurizio Matarazzo, AD di Adv Activa

“Siamo molto felici che Mara si sia unita a noi e siamo certi che il suo contributo risulterà decisivo per un’ulteriore crescita di Adv Activa”, dichiara Maurizio Matarazzo, AD di Adv Activa.

Adv Activa informazioni

Adv Activa è un’agenzia di comunicazione fully integrated operativa dal 1998, che propone servizi integrati nel campo della consulenza strategica e creativa declinate in advertising, btl, media, eventi, public relations e comunicazione digitale. È tra le agenzie che compongono D’Adda27 – Milano Communication Distric.