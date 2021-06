Digital Dust affianca Pinko per le attività di influencer marketing e per l’apertura del nuovo Pop-Up Shop a NY

L’agenzia, insieme al suo partner americano Scout Digital, sarà responsabile di tutte le fasi del progetto

Il brand fashion Pinko guarda oltreoceano e affida a Digital Dust agenzia di comunicazione specializzata nel mondo digital, il coordinamento delle attività di PR e Influencer Marketing in occasione dell’apertura del nuovo pop-up shop a New York.

La partnership con Scout Digital e il progetto

Digital Dust, insieme al suo partner americano Scout Digital, è responsabile di tutte le fasi dell’ambizioso progetto, che prevede dedicate campagne di Digital Pr e mirate attività di ufficio stampa con l’obiettivo di comunicare l’apertura del nuovo flagship e creare buzz online.

Il Pop-Up Store, che ha aperto le sue porte il 28 aprile nella splendida location di 143, Spring Street a SoHo, è diventata rapidamente meta di fashion journalist, digital talent e appassionati di moda che hanno potuto ammirare le collezioni del brand e il nuovo negozio dal sapore pop.

La strategia di Influencer Marketing

Le attività di Influencer Marketing prevedono numerosi appuntamenti con talent che, in total look Pinko, si recano allo store per mostrare ai loro follower, la nuova location e i loro capi preferiti del brand. Selezionate talent, inoltre, saranno ospiti di alcune live session di vendita sulla piattaforma ShopShops dove mostreranno – e potranno vendere in prima persona – una serie di capi e accessori Pinko presenti in store.

Parallelamente, si svolgeranno anche delle attività di giveaway che permetteranno ad alcune fortunate followers di vincere delle gift cards da spendere presso lo store di NYC, con l’obiettivo di generare foot traffic in store.