Chiara Dal Ben è la nuova Marketing & Innovation Director per Flu

Flu, unit specializzata in influencer marketing parte di Uniting Group, annuncia la nomina di Chiara Dal Ben a Marketing & Innovation Director

Nel nuovo ruolo, la Dal Ben si occuperà verticalmente degli aspetti di branding. La new entry avrà il compito di sviluppare e guidare la strategia di comunicazione di FLU, puntando ad aumentare la brand awareness e identificare nuove linee di sviluppo verso il futuro scenario dell’influencer marketing.

Chi è Chiara Dal Ben

La nuova Marketing & Innovation Director è una figura di spicco nel panorama della digital communication e dell’influencer marketing.

L’arrivo della manager, che entra in FLU dopo l’esperienza in Feel Studio (agenzia specializzata in talent management), porta in dote un bagaglio di expertise maturate grazie a un percorso iniziato nei dipartimenti di digital marketing di realtà come Stonefly e Gruppo Coin. Chiara Del Ben si è occupata di digital pr e social media marketing in Hagakure . Altro ruolo importante è quello di head of digital in Attila&Co., gestendo progetti italiani e internazionali per brand fashion, beauty e food & beverage.

Dal Ben è inoltre docente di Digital PR & Influencer Marketing per importanti realtà di formazione professionale come RCS Academy, 24 ORE Business School, Ninja Marketing e Pambianco Academy.

Le dichiarazioni del Partner e Client Director di FLU

“Siamo molto contenti di accogliere Chiara nel nostro team – dichiara Rosario Magro, partner e client director di FLU -. Nel 2020 siamo cresciuti molto sia in termini di fatturato che di portfolio. Nel 2021 ci attendono nuove sfide in un mercato che sta sempre diventando più maturo. Quest’anno è iniziato molto bene, ma oltre a sviluppare importanti asset, come la piattaforma proprietaria FLU PLUS lanciata nei mesi scorsi, crediamo da sempre che le persone siano il più grande valore per una azienda ed è per questo che continueremo ad investire in risorse con competenze verticali per aumentare, ulteriormente, la nostra expertise ed il nostro posizionamento.”

Il commento del CEO di FLU, Giancarlo Sampietro

“L’inserimento di Chiara va nella direzione di continuare ad investire per affermarci come leader di un mercato in continua evoluzione – conclude Giancarlo Sampietro, ceo della sigla – Per il 2021 ci aspettiamo una crescita ulteriore vicina al 100% e stiamo lavorando per costruire sempre nuovi asset, rafforzando l’area tech e lanciando nuove linee di business di cui Chiara sarà centrale nell’identificarle e svilupparle in piena coerenza con la nostra value proposition di partner strategico”.