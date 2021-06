Roca Group acquista la tedesca Sanit

L’azienda tedesca specializzata in cassette e sistemi di installazione a parete, esporta in più di 70 paesi e ha fatturato 74 milioni nel 2020

La multinazionale spagnola delle attrezzature per il bagno Roca Group ha acquisito il produttore tedesco Sanit, specializzato in sistemi di installazione per prodotti sanitari, con tre stabilimenti

Roca Group, che ha fatturato 1.861 milioni e ne ha guadagnati 69 nel 2019 – l’ultimo anno con i dati -, opera in 170 paesi e conta 85 stabilimenti, e con questa acquisizione si consoliderà in una categoria in cui Sanit è il terzo leader operatore in Germania e il quinto in Europa.

Il segmento dei sistemi sospesi, che comprende cassette a filo, pulsanti e telai di montaggio, è in rapida crescita ed è trainato dal crescente utilizzo di sanitari sospesi. Attualmente, il mercato mondiale di questa categoria, guidato dalla Germania, sta vivendo aumenti significativi in tutti i paesi, secondo Roca.

Sanit informazioni

Sanit, fondata nel 1945 e con sede a Eisenberg, fa parte di Aliaxis, leader mondiale nei sistemi di tubazione avanzati con presenza in oltre 40 paesi. L’azienda ha tre siti di produzione in Germania, con sede a Eisenberg, Rödental e Wittenberg. Questi centri, che impiegano 378 profes-sionisti, esportano in oltre 70 paesi e producono, oltre alle categorie sopra citate, accessori e complementi per l’assemblaggio e l’incasso di prodotti per lo spazio bagno. Il fatturato dell’azienda è stato di 74 milioni di euro nel 2020.

Nell’ambito della strategia del gruppo di creare centri di competenza specializzati per diverse categorie di prodotti nel settore bagno, Sanit diventerà il centro di sviluppo per i sistemi di installazione del Gruppo Roca.



Le dichiarazioni del CEO di Roca Group

Il CEO di Roca Group, Albert Magrans, ha evidenziato le sinergie positive dell’operazione: “L’acquisizione di Sanit è un passo fondamentale nella nostra strategia di integrare i prodotti per soluzioni bagno complete e incorporare tecnologia ad alto valore aggiunto nel nostro portafoglio prodotti, rafforzando così la nostra leadership globale“

Il gruppo Roca

Roca Group è un’azienda dedicata alla progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti per il bagno per l’architettura, l’edilizia e l’interior design. Fondata nel 1917, coniuga tradizione e conoscenza con la passione per l’innovazione e il rispetto per l’ambiente con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle persone e contribuire al miglioramento del benessere della società.

Con la sostenibilità presente in tutti i suoi processi produttivi e con l’impegno di contribuire a preservare un pianeta migliore per le generazioni future, Roca Group ha implementato questa filosofia nei 170 paesi in cui opera e nei suoi 85 stabilimenti, e lo trasmette quotidianamente ai suoi oltre 24.000 dipendenti.

Il gruppo a conduzione familiare è leader di mercato in Europa, America Latina, India e Russia. Ha anche una forte presenza in Cina e nel resto dell’Asia, Medio Oriente, Australia e Africa. Di conseguenza, è un leader mondiale nella sua attività.