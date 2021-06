Pucci passa sotto il controllo di Lvhm

Lvmh ha completato l’acquisizione di Emilio Pucci arrivando al 100% del capitale della maison.

Nei giorni scorsi è stato definito il closing dell’operazione. La trattativa sancirà il passaggio del 33% delle quote del marchio ancora in mano a Laudomia Pucci, figlia del fondatore della maison fiorentina nata nel 1947, al gruppo francese, che già ne controllava la maggioranza dall’inizio del 2000.

Il passaggio

Nello specifico, il deal sarebbe avvenuto tramite la vendita di Fashion Florence International. L’unico asset che aveva era la partecipazione pari al 33% del capitale della Emilio Pucci international, società olandese detentrice del marchio Emilio Pucci, per una valutazione intorno ai 12 milioni di euro.

Le dichiarazioni di Emilio Pucci

Nei mesi scorsi Emilio Pucci aveva fatto sapere di essere impegnato in un riassetto della maison a partire dalla revisione della struttura organizzativa. “Questa riorganizzazione – aveva sottolineato – consentirà a Pucci di rimodellare gli impianti produttivi, in linea con il cambiamento strategico e creativo, così come la sua rete di distribuzione, per concentrarsi sulle migliori location e accelerare sull’e-commerce”.