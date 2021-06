Nicola Barone è stato premiato dall’associazione “Il Cuore di Abele”

Ieri sera l’ingegner Nicola Barone (nella foto, in un momento della premiazione con il prof. Franco Romeo) è stato premiato dall’associazione il Cuore di Abele. Tra i presenti segnaliamo il presidente della commissione dell”Ecumenismo della Cei eccellenza Vescovo/Eparca Donato Oliverio, Il Francescano Padre Renzo ex Rettore del Santuario Divino Amore, il prof. Franco Romeo, il prof. De Benedetto, il prof. Barillà, il prof. Baldi, Rotundi delle poste Vaticane, Il responsabile della Sezione di Roma dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme e altre figure di spicco. Recentemente Nicola Barone è stato confermato alla presidenza di TIM San Marino. Barone è uno dei maggiori esperti internazionali di telecomunicazione, ha ricoperto ruoli importanti allì’interno ad una delle principali Telco internazionali. L’ingegnere è di un esperto di Net Economy; Progetti di Sistemi Telematici; Progetti Speciali ICT; Piani Telematici Regionali; Digital Agenda; Digital Economy 4.0. L’ingegnere è stato tra gli ideatori del Piano Telematico nazionale e aveva diretto e seguito personalmente il progetto Telcal del 1987 a Corigliano Calabro che anticipava di anni lo sviluppo delle tecnologie digitali. Barone ha ricevuto molti premi. Tra questi il Premio Internazionale Bronzi di Riace per la sua significativa attività a sostegno e promozione nel campo della telefonia. Tra i vari riconoscimenti, segnaliamo il premio della Fondazione Marconi, il “Marconista del XXI secolo”: oltre a Barone sono stati stati in passato premiati anche, Francesco Cossiga e Papa Francesco. L’ingegnere è Cavaliere di San Gregorio Magno.