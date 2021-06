Nexi, sottoscritto atto di fusione con Nets

E’ stato sottoscritto l’atto di fusione di Nets in Nexi, che fa seguito all’annuncio dell’accordo raggiunto lo scorso novembre. Il nuovo gruppo, afferma una nota, sarà la PayTech leader in Europa per competenze distintive, per la portata della rete di distribuzione, per l’ampiezza dell’offerta e con uno spazio di mercato che si allarga fino a diventare quattro volte più grande di quello italiano. La fusione consentirà a Nexi di coprire i mercati europei più attraenti, in forte crescita; inoltre il gruppo potrà cogliere ulteriori opportunità di crescita organica e inorganica. Il gruppo Nexi sarà ulteriormente rafforzato dalla futura acquisizione di Sia, leader nei servizi tecnologici e nelle infrastrutture di pagamento. Al closing, il Ceo di Nexi Paolo Bertoluzzo, nella foto, assumerà il ruolo di Group Ceo, mentre il Ceo di Nets, Bo Nilsson, diventerà presidente di Nets e membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Nexi. L’attuale Cfo di Nets, Klaus Pedersen, assumerà il ruolo di Ceo di Nets riportando a Paolo Bertoluzzo. Stefan Goetz, Partner di Hellman & Friedman e attuale Presidente di Nets, entrerà anch’egli nel Consiglio del Gruppo come consigliere non esecutivo. Si prevede che la fusione sarà efficace a far data dal 1 luglio 2021, in funzione dell’avvenuto ottenimento di tutte le approvazioni regolamentari richieste e a valle della pubblicazione del prospetto informativo necessario per l’ammissione alle negoziazioni su Mta delle azioni Nexi, da emettere per effetto della fusione, che resta comunque soggetta alla previa approvazione della Consob. Il Ceo di Nexi, Paolo Bertoluzzo, ha commentato: “La fusione con Nets è una tappa fondamentale nel nostro viaggio per creare la PayTech leader in Europa con scala, portata e capacità maggiori a beneficio di tutti i nostri clienti, dai cittadini agli esercenti, dalle banche partner alle aziende, dalla pubblica amministrazione alle istituzioni. L’obiettivo è far leva su una forte presenza sia nelle aree geografiche europee più digitalizzate che in quelle con maggiore potenzialità d’espansione, cambiando il modo in cui le persone pagano e le aziende incassano, attraverso l’offerta di soluzioni e servizi più innovative e affidabili. Il percorso comune con Nets ci porta ad evolvere da società leader dei pagamenti nei rispettivi paesi verso una PayTech leader in Europa facendo leva sulla fiducia e la credibilità guadagnate a livello locale, in Italia, in Germania, in tutti i paesi nordici e nelle altre realtà europee dove siamo già presenti. Questa unione strategica ci permetterà di creare la più grande piattaforma paneuropea con le dimensioni per guidare il mercato attraverso la nostra leadership di prodotto e di efficienza operativa. Infine, attendiamo con grande entusiasmo di accogliere entro l’anno i colleghi di SIA: riunire figure professionali appassionate e altamente competenti in un’azienda realmente paneuropea sarà il fattore determinante che ci permetterà di offrire un miglior servizio ai nostri clienti sia attuali che futuri, alimentando al contempo il percorso d’innovazione. In Nexi, vogliamo sostenere la transizione verso un’Europa cashless grazie al passaggio ai pagamenti digitali: più comodi, semplici e sicuri per tutti”.