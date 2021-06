È nata InGood, la nuova agenzia italiana per una comunicazione innovativa

InGood, nata da un’intuizione di di Luca Zamboni, professionista del mondo dell’advertising, direttore creativo prima in DLVBBDO, poi in Leo Burnett e infine in J.Walter Thompson, è un’agenzia che si occupa di tecnologia, produzione di contenuti e idee per i reparti marketing.

Oltre a Luca Zamboni, altri due soci, Dario Zamboni, ingegnere informatico ed esperto di digital tranformation, e Ludovico Galletti (in arte Ludo Samen), regista. L’agenzia prevede tre unit – Tech, Content e Comm – che lavorano in modo sinergico a ogni progetto ma che potranno anche essere attivate singolarmente.

Nella nota si può leggere quanto affermato da Luca Zamboni: “InGood vuole offrire al mercato un nuovo modello di agenzia, che possa garantire l’organizzazione di una grande realtà e al tempo stesso l’agilità di una boutique agency. Dopo anni di esperienza nel mondo della comunicazione ho sentito la necessità di un cambio di paradigma. In una società iper-connessa, iper-competitiva e iper-rapida le aziende hanno l’esigenza di avere un partner che le possa supportare nella gestione di questa complessità. InGood è stata strutturata sull’unione di tre asset – tech, content e marketing – per poter aiutare i brand a muoversi in questo straordinario mondo della comunicazione in continuo mutamento, offrendo loro una visione circolare, grazie a un approccio realmente innovativo”.