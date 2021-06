Societe Generale si aggiudica il mandato di banca depositaria del nuovo fondo Clessidra

SGSS in Italia è stata scelta da Clessidra Private Equity SGR, società leader nel mercato italiano della gestione di fondi di private equity, per fornire servizi di banca depositaria per il nuovo fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato denominato Clessidra Capital Partners 4. “Siamo molto lieti di aver avviato la collaborazione con Clessidra SGR e di accompagnare la società nel suo ruolo strategico di supporto alle eccellenze del mid-market italiano e, siamo certi, della sua crescita futura. L’incarico conferitoci per il fondo Clessidra Capital Partners 4 conferma l’attenzione e l’impegno di SGSS S.p.A. verso il segmento dei fondi alternativi, che rappresenta uno dei pilastri della nostra strategia”, ha commentato Marco Mosca, nella foto, Head of Coverage, Marketing & Solutions di Societe Generale Securities Services in Italia. SGSS in Italia, la controllata italiana del gruppo Societe Generale, è un player chiave nel settore dei securities services. Fornisce servizi di post trading agli investitori istituzionali, tra i quali custodia e regolamento titoli, depositario, amministrazione fondi, middle office, gestione della liquidità, transfer agent e soluzioni informatiche per la gestione del rischio e della performance.