Pietro Salini a Rai Radio 1: Italia anticipi risorse previste da PNRR perché investimenti in infrastrutture creino subito crescita e lavoro soprattutto per giovani

“Nel PNRR sono previsti 23 miliardi circa di investimenti in infrastrutture ferroviarie e poi ci sono altri 13 miliardi nel fondo complementare, quindi somme molto importanti per progetti da realizzare in sei anni. In un momento come questo è fondamentale immettere liquidità nel sistema ed anticipare i tempi, trovando il modo di finanziare questo sforzo per far partire i lavori prima possibile e avvicinare gli effetti positivi del programma europeo su crescita e lavoro, senza attendere i tempi tecnici di disponibilità delle risorse del PNRR.

Perché oggi la vera priorità è ricreare fiducia e con la fiducia far ripartire il lavoro, e ogni giorno di lavoro in più è la luce per tante famiglie ed imprese”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Webuild Pietro Salini, nella foto, in un’intervista al programma Sportello Italia su Rai Radio 1, commentando gli investimenti in infrastrutture previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’acquisizione di Webuild del megaprogetto per la prima vera alta velocita in Texas, negli Stati Uniti.

Nella gestione dei fondi del PNRR, secondo Salini sarebbe preferibile adottare un modello che preveda “grandi commesse affidate a dei capofila che sappiano coordinare il lavoro di imprese di dimensioni minori per realizzare insieme grandi progetti, piuttosto che impegnare lo Stato nel lancio e nella gestione di migliaia di piccole operazioni. La sfida, in un Paese con lentezze strutturali, è riuscire a tradurre il piano in vero lavoro per le piccole e medie imprese, in stipendi per le persone, in qualcosa di concreto subito. Dobbiamo fare tutti un grande sforzo perché questo significhi lavoro anche per i ragazzi, con investimenti nelle università e nelle scuole di formazione professionali”.

Salini ha poi commentato il mega-contratto del valore di 16 miliardi di dollari firmato in questi giorni dal Gruppo per la realizzazione della linea ad alta velocità Dallas-Houston e i risvolti positivi a livello economico ed occupazionale per l’intero settore italiano e per tutta la filiera che già lavora con Webuild, in linea con lo spirito che ha animato Progetto Italia, l’operazione industriale avviata nel 2019.

“Questa commessa significa crescita, export negli Stati Uniti della competenza acquisita dal nostro Gruppo insieme a tutta la filiera con Ferrovie dello Stato nel settore dell’alta velocità e per lo sviluppo di nuova tecnologia italiana. Significa dare lavoro soprattutto a ragazzi e ragazze e opportunità anche alle 7mila imprese che hanno già collaborato con noi nei principali progetti italiani. Avere una impresa dalle dimensioni adeguate significa avere un soggetto italiano in grado di agire come capofila per trascinare in grandi progetti come il Texas questo enorme patrimonio di competenze delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni, secondo un modello che si sta dimostrando competitivo e vincente. Stiamo continuando a crescere, con gli Stati Uniti che rappresentano oggi il 35% del nostro portafoglio ordini costruzioni, in un momento in cui questo Paese offre tantissime opportunità, anche nell’ambito del programma di rilancio delle infrastrutture promosso dal Presidente Biden per dare crescita e lavoro in ottica di ripresa post Covid”, ha concluso Salini.