LVMH e Google Cloud, partnership strategica per nuove soluzioni di AI

LVMH e Google Cloud hanno avviato una partnership strategica con l’intento di sviluppare nuove soluzioni di intelligenza artificiale (AI) basate su cloud, per accelerare l’innovazione verso una personalizzazione sempre più spinta dell’esperienza dei clienti.

Tutti i numerosi brand del gruppo francese del lusso, da Dom Pérignon a Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bvlgari e Tiffany & Co passando per retail, editoria, hotellerie e ristorazione, trarranno beneficio da questa iniziativa, dal momento che potranno creare nuove esperienze personalizzate per i clienti e aiutare le operazioni aziendali migliorando la previsione della domanda e l’ottimizzazione dell’inventario.

Toni Belloni, Group Managing Director LVMH, ha dichiarato: «Per noi privacy, personalizzazione e lusso sono sinonimi e questo rimarrà sempre vero. Le nuove opportunità offerte ai nostri clienti sono esattamente ciò per cui i nostri team stanno lavorando in LVMH: un’esperienza unica e indimenticabile».

Grazie alla tecnologia cloud di Google Cloud e agli strumenti AI/ML, l’intelligenza artificiale toccherà sempre più ogni parte della catena del valore di LVMH, dallo sviluppo del prodotto alla catena di fornitura, alle interfacce con dipendenti, partner e clienti, generando nuovi casi d’uso aziendali su larga scala rispettando gli standard elevati richiesti dai clienti delle maison.

Grazie alla partecipazione di Google Cloud, il gruppo LVMH potrà migliorare la sua cultura dell’innovazione con programmi di aggiornamento e certificazione per i dipendenti. Inoltre, l’accordo di partnership prevede anche la creazione di una Data and AI Academy a Parigi per accelerare la loro esperienza e innovazione in questi campi. LVMH utilizzerà anche Google Cloud per modernizzare i componenti della sua infrastruttura IT.