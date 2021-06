Juan Manuel Morales è il nuovo presidente di Eurocommerce

EuroCommerce ha annunciato l’elezione di Juan Manuel Morales alla sua Assemblea Generale di oggi come nuovo Presidente. Il sig. Morales assumerà il suo mandato triennale dal 1° luglio 2021.

Mr. Morales ha commentato la sua elezione:

“Vorrei concentrarmi sulla guida di un’importante organizzazione che rappresenta il più grande datore di lavoro del settore privato d’Europa, un motore di crescita per un’ampia gamma di altri ecosistemi e un fulcro delle comunità locali. Siamo sottoposti a una massiccia pressione competitiva e normativa in un settore a basso margine, spesso trascurato dai responsabili delle politiche. Questo è qualcosa che dobbiamo e lavoreremo per cambiare. Sono quindi orgoglioso e profondamente onorato di essere stato eletto per continuare e portare avanti il ​​prezioso lavoro svolto dai membri e dallo staff di EuroCommerce e, soprattutto, dal mio eccellente predecessore Régis Degelcke, al quale rivolgo il mio più sentito ringraziamento”.

“La pandemia di COVID-19 è stata una sfida per tutti nella vendita al dettaglio e all’ingrosso, in particolare nel settore non alimentare. È a rischio la stessa esistenza di migliaia di PMI, che rappresentano il 99% del nostro settore. Inoltre, vendita al dettaglio e all’ingrosso affrontano la duplice sfida della trasformazione digitale e verde, che richiedono entrambi investimenti significativi”.

Nel consegnare il testimone alla presidenza, Régis Degelcke ha aggiunto:

“Credo che EuroCommerce abbia ulteriormente costruito la sua reputazione di organizzazione forte che rappresenta un ecosistema essenziale per l’economia europea e un fornitore di un servizio vitale ogni giorno per le persone che contano davvero: i 450 milioni di consumatori europei. Ha lavorato sodo per sottolineare come il nostro settore ha affrontato le sfide degli ultimi 18 mesi e per trasmettere messaggi importanti sulle sue esigenze, sia finanziarie che politiche. Tutti noi non vediamo l’ora di lavorare sotto la guida di Juan Manuel, la cui ambizione e impegno per il settore aiuteranno EuroCommerce a raggiungere livelli ancora più alti”.

Juan Manuel Morales è amministratore delegato di IFA, un gruppo di vendita al dettaglio leader nell’Europa meridionale, con oltre 130.000 dipendenti e 11.000 negozi gestiti dalle sue affiliate in Spagna, Portogallo e Italia. L’intera carriera di Morales è stata nell’industria dei beni di consumo, coprendo 30 anni sia nella vendita al dettaglio che nei produttori di alimenti e bevande in Spagna, Portogallo, Polonia e Paesi baltici: prima di entrare a far parte dell’IFA nel 2011, ha ricoperto posizioni commerciali, di direzione generale e di presidente in Grupo Osborne, The Coca-Cola Company e Nielsen. Juan Manuel è anche vicepresidente della nostra associazione membro ASEDAS, membro del comitato esecutivo della federazione spagnola delle imprese e dei datori di lavoro CEOE e membro del consiglio di amministrazione di AECOC, l’associazione spagnola GS1.Ha una laurea in Economia e Commercio presso l’Università Complutense di Madrid e un Executive MBA presso la IESE Business School. Parla spagnolo, portoghese, inglese e italiano. Juan Manuel è sposato, ha due figli ed è appassionato di calcio e golf.