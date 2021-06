Mine & Yours Group: Vito Mollica è il nuovo Director of Culinary

Vito Mollica è stato nominato Director of Culinary di Mine & Yours Group, azienda italiana nata nel 2018 e in forte crescita nel settore dell’ospitalità di lusso internazionale.

Mollica vanta una carriera di altissimo profilo, maturata in oltre 30 anni di collaborazione con ristoranti stellati e coronata dal conseguimento di riconoscimenti prestigiosi come la stella Michelin ottenuta presso il ristorante di uno dei più importanti hotel a 5 stelle di Firenze. Tra le creazioni più iconiche firmate dall’Executive Chef di origini lucane ci sono senza dubbio i “Cavatelli cacio e pepe con gamberi rossi marinati e calamaretti spillo”, premiato come piatto dell’anno dalla Guida Espresso dei ristoranti d’Italia 2013.

In virtù del nuovo incarico, avrà il compito di supervisionare e supportare le attività di Food & Beverage Management per tutte le location gestite da Mine & Yours Group a livello globale e, in qualità di Executive Chef, la responsabilità dello sviluppo e della gestione dei concept gastronomici legati alla cucina italiana appartenenti al Gruppo. Lavorerà, inoltre, a stretto contatto con la direzione aziendale e con il team della comunicazione anche per promuovere i concept ristorativi di Mine & Yours, prendendo parte a eventi e attività di formazione sia in Italia sia all’estero.

Una delle prime attività che lo vedranno impegnato in questa nuova avventura professionale sarà l’apertura del ristorante Chic Nonna nel cuore del quartiere finanziario internazionale di Dubai. Si tratta di un nuovo concept restaurant ideato da Mine & Yours Group che punta sull’alta cucina italiana di impronta tradizionale, la cui inaugurazione è prevista a settembre. Sarà un ristorante e lounge su due piani, con vista panoramica sul centro di Dubai e sul Burj Khalifa, nel quale grazie alla cucina a vista e a uno Chef Table dedicato, verrà offerta a una clientela internazionale un’esperienza senza filtri in cui sono coinvolti tutti i sensi.

Vito Mollica, Director of Culinary di Mine & Yours Group: “Il valore di ogni creazione gastronomica è certamente nella qualità degli ingredienti ma per me conta molto anche l’esperienza collegata al cibo, che è qualcosa che va oltre quello che si vede nel piatto. Questo è uno dei motivi che mi hanno portato a scegliere Mine & Yours Group, un’azienda che sta investendo molto sulla qualità in cucina ma anche su tutto ciò che ruota attorno al piatto, dalla location, al servizio, con una grandissima cura del dettaglio su ogni aspetto. L’opportunità di partire subito con un’esperienza negli Emirati Arabi nell’anno dell’Expo è davvero stimolante. Chic Nonna è una tipologia di ristorante che rispecchia davvero la mia filosofia di cucina, fatta di ricerca e combinazioni di ingredienti della tradizione regionale italiana pensati, però, per rispondere a un gusto più internazionale e coinvolgere una clientela più esclusiva”.

Stefano Cuoco, Amministratore Delegato di Mine & Yours Group: “Siamo lieti di poter contare sul talento e sull’esperienza di Vito Mollica, sarà una risorsa fondamentale per la strategia di sviluppo internazionale del nostro gruppo. L’ingresso di questa nuova figura dimostra, altresì, la forte volontà dell’azienda di aprirsi a nuovi orizzonti, puntando a far diventare le nostre location delle vere e proprie destinazioni gastronomiche”.