GroupM lancia MediaCom Creative Systems anche in Italia, a capo Pierfrancesco Petrosillo

GroupM ha annunciato il lancio di MediaCom Creative Systems anche in Italia.

Il team italiano di Creative Systems è composto da 12 professionisti e vede alla guida Pierfrancesco Petrosillo. Sfrutterà a livello di know how GroupM e WPP, per quanto riguarda dati, tecnologia e contenuti e lavorerà in collaborazione con Motion Content Group, unit di GroupM specializzata nel settore dell’intrattenimento premium, e con Hogarth Worldwide, agenzia del Gruppo WPP per la produzione creativa di contenuti.

Creative Systems è la naturale evoluzione di MediaCom MBA e nasce per unire media, dati e tecnologie innovative, con l’obiettivo di far crescere la rilevanza ed accelerare il business dei clienti dell’agenzia.

Come è spiegato in una nota, il suo scopo è capitalizzare l’analisi e l’utilizzo dei dati al fine di garantire forte coerenza e sinergia tra media, content e creatività, aumentando così l’efficacia del messaggio creativo e il ritorno sugli investimenti di marketing.

Il lancio di Creative Systems includerà una suite di nuovi prodotti creativi data-driven, tra cui Addressable Creative, che punta a massimizzare le performance integrando creatività e media all’insegna di un’offerta 100% addressable, e Creative Analytics, un nuovo strumento che, utilizzando l’intelligenza artificiale, permetterà di massimizzare la user attention e le performance delle creatività.

Pierfrancesco Petrosillo, Head of Creative Systems, MediaCom Italia, ha commentato: “All’interno di Creative Systems, oltre a offrire consulenza in area content solution, lavoreremo per ridurre sempre più il divario che, ancora oggi, contraddistingue media e creatività. Lo faremo individuando gli elementi imprescindibili capaci non solo di dar vita ad un messaggio realmente rilevante per il nostro target di riferimento ma anche di scegliere la corretta delivery del messaggio stesso”.

Zeno Mottura, chief executive officer di MediaCom Italia, invece, afferma: “Abbiamo deciso di capitalizzare il successo di MBA, accelerandone lo sviluppo a livello globale. Il pensiero alla base di Creative Systems è di definire strategie di contenuto guidate dai dati che siano sempre più rilevanti per i diversi cluster nei diversi contesti e piattaforme. Da qui il principio della visione a sistema, fondamentale nello scenario prossimo futuro di TV sempre più connesse e palinsesti personalizzati. Una sfida entusiasmante che affronteremo insieme ai nostri clienti passo dopo passo”.