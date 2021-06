Amit Roy nuovo Direttore Esecutivo del Global Phosphorus Institute

Il Global Phosphorus Institute (GPI), ente recentemente varato, ha annunciato oggi la nomina del dottor Amit Roy alla carica di direttore esecutivo responsabile dello sviluppo e della guida dell’istituto. Si occuperà innanzitutto della creazione del consorzio per la realizzazione di progetti di ricerca sul fosforo all’avanguardia, la formazione di coalizioni di portata globale e l’istituzione di centri di ricerca a livello mondiale.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Amit in GPI, affidandogli la guida di questa nuova iniziativa di respiro globale”, ha dichiarato Hicham El Habti, presidente dell’Università politecnica Mohammed VI (Mohammed VI Polytechnic University) (UM6P), in Marocco, e di GPI.