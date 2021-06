Euro 2020 a Roma, la campagna OOH è di IGPDecaux

Roma è stata la città che ha ospitato per prima la partita inaugurale di Euro 2020, lo scorso venerdì 11 giugno. Per promuovere l’evento Roma Capitale in collaborazione con Uefa hanno deciso di pianificare una campagna out of home con IGPDecaux.

La campagna programmata per tutto il mese di giugno, fino ai primi di luglio, prevede una copertura capillare su tutte le principali stazioni metropolitane con quattro station domination tra la stazione Termini, Colosseo, Flaminio e Spagna con la decorazione del tunnel per vicolo del Bottino, recentemente riqualificato. La scelta delle stazioni metro è strategica, poiché accolgono tutti i giorni turisti e cittadini, con l’obiettivo di immergerli nell’atmosfera calcistica.

Roma Capitale ha pianificato anche un circuito di 50 maxi retro, 150 Mupi side, 300 side banner e più di 400 tabelle autobus: un’inedita formula di personalizzazione di 300 vetture complessive. Una campagna immersiva per far vivere a tutti l’emozione del calcio e della sfida europea.

La città di Roma ospiterà in totale 4 partite. La capienza dello stadio è stata ridotta al 25%; oltre al match svoltosi lo scorso venerdì 11 giugno, gli azzurri di Mancini sfideranno il 16 giugno la Svizzera, il 20 giugno il Galles e il 3 luglio, lo stadio di Roma accoglierà uno dei match dei quarti di finale.

La campagna dedicata a Euro2020 è stata pianificata dal Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale in collaborazione con l’ufficio di scopo Uefa Euro 2020 e IGPDecaux; la creatività è stata realizzata da Uefa.