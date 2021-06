Active Benessere, il nuovo prodotto Salute di Cattolica

Prevenzione, diagnosi, cura e convalescenza. Cattolica (nella foto, l’a. d. Carlo Ferraresi) è al fianco dei suoi clienti in ogni ambito della salute. Sono infatti queste le quattro dimensioni sulle quali è articolata l’offerta di Active Benessere, il nuovo prodotto Salute lanciato sul mercato dalla Compagnia e sviluppato con servizi di Generali Welion. Una soluzione ampia e modulare grazie alle diverse formule dedicate alla persona, alle famiglie e ai dipendenti delle aziende, disponibile in tutte le agenzie Cattolica. “La salute è sempre più la prima preoccupazione degli italiani. Con Active Benessere lanciamo sul mercato una soluzione assicurativa completa che rende i nostri clienti protagonisti della propria salute partendo dalla corretta gestione della prevenzione e permette loro di usufruire di servizi, esperienza, tecnologia e professionisti del wellness – ha dichiarato Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing di Cattolica Assicurazioni -. In questo processo ha un ruolo fondamentale la piattaforma di servizi accessibili tramite Generali Welion, grazie alla quale abbiamo sviluppato un’offerta a 360 gradi, altamente personalizzabile e in grado di accompagnare tutte le fasi del benessere di una persona”. Come tutte le soluzioni della linea ‘Active’ di Cattolica, anche Active Benessere è stata studiata per offrire prevenzione e protezione in ogni momento della vita, superando la logica danno-rimborso. Accanto alla tradizionale copertura assicurativa, con Active Benessere i clienti potranno attivamente contribuire a tutelare la propria salute grazie a servizi innovativi dedicati al miglioramento dello stile di vita e del benessere fisico, oltre che attraverso soluzioni e strumenti per le fasi di diagnosi, cura e convalescenza.

Prevenzione : accedendo al portale web dedicato, è possibile costruire il proprio percorso di prevenzione e interagire con il Coach del Benessere, una figura qualificata che affianca il cliente spiegando e personalizzando ulteriormente il percorso. I percorsi di prevenzione, costruiti con la collaborazione culturale e scientifica della Confederazione dei Distretti Sanitari della Regione Veneto, mirano a rendere operativa un esempio di collaborazione virtuosa tra pubblicoprivato, coinvolgendo attivamente anche medici di famiglia e aziende sanitarie locali sul territorio italiano. Tramite il portale è inoltre possibile aprire un sinistro, consultare la propria cartella medica e il calendario degli appuntamenti sanitari, oltre che attivare il servizio per la consegna di farmaci a domicilio. L’offerta prevede inoltre la possibilità di usufruire di un teleconsulto o un videoconsulto medico 24 ore su 24 senza necessità di prenotazione tramite la Welion App grazie ad un provider terzo partner di Generali Welion e di accedere a strutture convenzionate, visite specialistiche ed esami diagnostici a tariffe agevolate tramite la Welion Card.

: Active Benessere prevede il pagamento o il rimborso di visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici effettuati in studi professionali o laboratori di analisi convenzionati. Il cliente può avere anche un secondo parere medico che approfondisca o rivaluti lo stato di salute a seguito di una diagnosi già effettuata. Inoltre, sono previsti servizi come la ricerca e la prenotazione di visite specialistiche o una consulenza telefonica psicologica a seguito di diagnosi sfavorevole. • Cura: l’offerta prevede una diaria giornaliera in caso di ricovero e il pagamento diretto delle spese sanitarie presso le strutture convenzionate o il rimborso in seguito a ricovero con o senza intervento chirurgico, o intervento chirurgico anche ambulatoriale. Comprende spese come quelle per trapianto d’organi, medicina alternativa, di apparecchi e ausili, di assistenza psicologica e, presso le strutture convenzionate, le prestazioni odontoiatriche. Inoltre, in caso di grave malattia l’assicurato può godere di un capitale per far fronte a tutte le conseguenze, ad esempio l’adattamento dell’abitazione al nuovo stato o l’assistenza continuativa e per lunghi periodi di una badante. Convalescenza: grazie alla specifica diaria e al rimborso delle spese per trattamenti terapeutici e riabilitativi sostenuti, il periodo della convalescenza diventa un momento per recuperare salute e benessere. Il pacchetto prevede prestazioni come la prosecuzione del ricovero a casa, oltre al completamento delle prestazioni tramite infermieri e fisioterapisti a domicilio, la fornitura di attrezzature mediche, l’organizzazione del trasferimento dal domicilio e del rientro dall’istituto di cura con il mezzo di trasporto più idoneo, un personal trainer e la consulenza telefonica con un nutrizionista.

Il nuovo prodotto di Cattolica Assicurazioni, attivo anche in caso di epidemie o pandemie (compreso il Covid 19), prevede anche una serie di soluzioni e garanzie speciali studiate ad hoc. Ad esempio, l’offerta dedicata ai futuri genitori e ai loro bambini con prestazioni che coprono il supporto psicologico per la neomamma, le informazioni telefoniche su maternità, nidi e pratiche amministrative, l’organizzazione di visite pediatriche a domicilio, eventuali interventi chirurgici anche per il figlio in arrivo. Tra le garanzie, inoltre, è inclusa la tutela dai casi di malasanità: una copertura che aiuta l’assicurato a difendere i propri diritti, coprendo eventuali spese legali.