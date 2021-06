Havas, VMLY&R, Ddb e Leagas Delaney Italia in short list ai Gerety Awards

Gerety Awards, il premio alla creatività vista da una prospettiva femminile ha visto arrivare in shortlist le campagne ‘OmGut’ per Activia (Danone) di VMLY&R Milano, ‘The Drawing’ per Ikea di Ddb Group Italy, ‘Shopping Cart’ per Coop di Havas Milan e ‘Burger Queen’ per Burger King di Leagas Delaney Italia.

L’organizzazione del premio ha pubblicato la shortlist globale e annunciato le agenzie dell’anno di ogni paese: per l’Italia, come avevamo già avuto modo di annunciare, la vincitrice è VMLY&R Milano.

La giuria internazionale è composta da creative, direttrici marketing e dirigenti d’agenzia, e attraverso sessioni locali che hanno avuto luogo a Londra, Berlino, Budapest, Milano, Singapore, Lagos, Toronto, Santiago, Los Angeles e Parigi, ha selezionato le campagne per ogni paese.

La campagna che ha ottenuto più shortlist è “Not For Lease” per l’associazione Roncesvalles BIA di The Local Collective Canada; il network che ha ottenuto più shortlist con 17 uffici è McCann Worldgroup; iI paese in pole position per numero di promossi sono gli Stati Uniti; la categoria con più promossi è ‘Works for Good Cut’ con 47 entries; la casa di produzione con più shortlist è Biscuit Filmworks Los Angeles.

Il 6 settembre verranno annunciati i vincitori che saranno premiati con ori, argenti, bronzi, Grand Prix e i premi a Network e Agency of the year.

Il nome Gerety Awards deriva dalla francese Frances Gerety, la copywriter che nel 1948 ha coniato lo slogan “Un diamante è per sempre”, e contano su una giuria al femminile per selezionare il meglio della pubblicità – tutta la pubblicità, non solo la pubblicità creata per le donne – attraverso una prospettiva unica e creare un benchmark per il mercato.