Roma, torna “La città della pizza”

Più di 100 pizze differenti in compagnia di oltre 60 tra i migliori pizzaioli e maestri panificatori d’Italia, ma non solo. Saranno infatti decine e tutte diverse le iniziative in programma a La Città della Pizza 2021, la grande manifestazione, ideata da Vinòforum in scena a Roma da venerdì 18 a domenica 20 giugno, presso lo spazio eventi Ragusa Off. Se ogni giorno tutti i presenti potranno degustare le diverse varianti di pizze sfornate di continuo dalle Case de La Città della Pizza, allo stesso tempo chi è alla ricerca di un’esperienza unica potrà partecipare agli incontri, con un numero limitato di ospiti, di Pizza&Champagne. Il progetto realizzato in collaborazione con Polselli e Ruinart e il supporto tecnico di Paolo Parravano, prevede quattro appuntamenti, due pranzi e due cene, e quattro menu speciali. I maestri pizzaioli Luca Mastracci, Ivano Veccia, Francesco Arnesano e Jacopo Mercuro creeranno pizze con topping unici grazie all’utilizzo di prodotti dell’eccellenza territoriale selezionati grazie alla collaborazione di Polselli. A rendere ancora più esclusivo ogni incontro, gli abbinamenti con lo Champagne Rosé firmato Ruinart, la più antica Maison de Champagne. Educazione e formazione sono altri due aspetti fondamentali dell’evento. Per questo motivo La Città della Pizza ha pensato a laboratori e workshop, utili tanto al pubblico di appassionati quanto a quello degli addetti ai lavori. Tantissime le tematiche prese in esame, dai possibili nuovi business agli abbinamenti, passando per i giusti ingredienti per una pizza di qualità, l’asporto, i dessert in pizzeria e molto altro ancora. Protagonisti alcuni grandi nomi degli impasti, ma anche altre figure professionali di questo mondo. Tutti gli incontri sono gratuiti e prenotabili in loco fino a esaurimento posti. Uno spazio importante sarà poi quello denominato Pane&Olio, due preziosi e antichi totem alimentari del territorio italiano. Qui sarà possibile conoscere alcune aziende di eccellenza, degustare i loro prodotti e, anche in questo caso, partecipare a numerosi focus tematici (sempre gratuiti e prenotabili in loco fino a esaurimento posti). Dopo il successo delle precedenti edizioni e grazie alla collaborazione di Luciana Squadrilli, si inaugura il nuovo palcoscenico riservato ai pizzaioli emergenti: Stand Up Pizza, il contest al quale partecipano nuovi talenti e artigiani esperti per farsi conoscere e presentare il proprio modo di intendere la pizza. Tutti i concorrenti dovranno realizzare, “live”, una pizza con i prodotti della dispensa messa a disposizione dall’organizzazione e dai partner de La Città della Pizza, spiegando il tipo di impasto proposto e l’utilizzo degli ingredienti. La sfida prevede inoltre l’uso obbligatorio di un ingrediente a sorpresa, svelato sul momento. L’ingrediente a sorpresa farà parte di un paniere di prodotti selezionati tra i Presìdi Slow Food italiani. A giudicare le ricette dei pizzaioli sarà una competente giuria di addetti ai lavori.