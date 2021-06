Nasce AdvisorBeach, un’app per prenotare le vacanze

Dal mare alla montagna, da ombrelloni e lettini al caffè, dal pedalò alla bici elettrica: in tutta Italia e tutto con un’app ideata da due trentenni di Camerino, nel maceratese, durante il periodo di lockdown. La piattaforma digitale si chiama AdvisorBeach, e consente la prenotazione direttamente dal sito web https://www.advisorbeach.com oppure sfruttando l’applicazione per smartphone e ricevendo un codice Qr-code. Sono moltissime, inoltre, le funzionalità aggiuntive presenti sia nell’app che nel sito web: possibilità di visionare le foto, la descrizione e i servizi erogati dallo stabilimento balneare, navigare nella mappa interattiva degli ombrelloni per scegliere comodamente la posizione ideale e il numero di sdraio e lettini desiderati, flessibilità di prenotazione dell’ombrellone (solo mattino/pomeriggio, giornata intera, periodo “dal”/“al”), possibilità di ordinare cibo, bevande e altri servizi direttamente dall’ombrellone, navigare direttamente verso lo stabilimento scelto, fare il check-in in sicurezza tramite QR-Code inviato al momento del pagamento, possibilità di valutare lo stabilimento, vedere le previsioni meteo del giorno e della località di destinazione e tanto altro ancora.