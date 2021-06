Acea, hub vaccinale attivo per gli Open Day Junior

L’Azienda (nella foto, l’a. d. Giuseppe Gola) aderisce agli Open Day riservati ai ragazzi dai 12 ai 16 anni organizzati dalla Regione Lazio in questo e nel prossimo fine settimana

Nel weekend di sabato 12 e domenica 13 giugno i prenotati all’hub Acea sono stati in totale 1.600, con oltre 400 vaccinazioni effettuate nell’arco della mattinata di oggi

Dal 15 maggio, giorno dell’apertura del centro di vaccinazione messo a disposizione dall’azienda, sono state somministrate complessivamente circa 9.000 dosi, tra cittadini e dipendenti

Acea aderisce agli Open Day Junior organizzati dalla Regione Lazio. L’hub dell’azienda è infatti attivo in questo weekend e nel prossimo per la somministrazione dei vaccini Pfizer ai ragazzi tra 12 e 16 anni.

Si è registrata da subito una grande adesione da parte dei giovani, a partire già dai primissimi minuti di apertura della finestra, con un totale di 1.600 prenotazioni per l’hub Acea nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno. Nell’arco della mattinata odierna, invece, sono state somministrate oltre 400 dosi di vaccino. Dal 15 maggio ad oggi, presso l’hub aziendale sono state effettuate complessivamente, tra cittadini e dipendenti, circa 9.000 vaccinazioni.

Acea è stata la prima multiutility a rendere operativa una propria sede come centro vaccinale con una capacità di oltre mille dosi giornaliere, per supportare il piano di vaccinazione anti Covid. L’azienda, con la collaborazione dell’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio e della ASL Roma 1, ha allestito in brevissimo tempo presso l’Autoparco aziendale di Via delle Cave Ardeatine 36 un centro vaccinale dotato di 26 postazioni per anamnesi, 15 linee vaccinali e oltre 60 postazioni per la fase di osservazione. La ASL Roma 1 garantisce la fornitura del vaccino, la formazione degli operatori oltre che la programmazione delle agende, nel rispetto delle indicazioni dell’Unità di Crisi Regione Lazio.

L’hub Acea rientra tra i siti individuati dal Sistema Sanitario Regionale del Lazio per l’iniziativa Open Day Junior dedicata ai ragazzi dai 12 ai 16 anni secondo le modalità di adesione e partecipazione pubblicate sul sito.

www.salutelazio.it/open-day-junior