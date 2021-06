HKA assume Linda Orton come nuovo Chief Marketing and Global Business Development Officer

HKA ha annunciato oggi che Linda Orton è entrata a far parte dell’azienda come Partner e Chief Marketing and Global Business Development Officer con sede nell’ufficio di New York dell’azienda.

Linda rileverà lo sviluppo del business globale e regionale e le iniziative di marketing strategico di HKA e riporterà direttamente all’amministratore delegato Renny Borhan.

“Linda è una marketer internazionale di grande esperienza con un track record nella fornitura di iniziative di marketing strategico e di sviluppo aziendale di successo, nonché nella gestione di team ad alte prestazioni“, ha affermato Renny. “Linda sarà responsabile di rafforzare l’attenzione al cliente di HKA, elevare il marchio globale di HKA, espandere la sua offerta di servizi e aumentare le entrate“.

Linda si unisce a HKA da Alvarez & Marsal (A&M), dove è stata Amministratore delegato e Chief Marketing Officer negli ultimi cinque anni. Mentre lavorava in A&M, ha istituzionalizzato diverse attività di marketing e sviluppo aziendale negli uffici globali dell’azienda durante un periodo di forte crescita in cui le entrate sono raddoppiate. Linda ha anche guidato varie iniziative di successo, tra cui il lancio di campagne digitali e video, la creazione e l’implementazione di uno strumento di presentazione globale, la definizione dello sviluppo aziendale e della formazione alle vendite e la creazione di un quadro analitico e dashboard per dimostrare il ritorno sull’investimento.

Linda ha oltre tre decenni di esperienza presso le principali società di servizi professionali globali. Ha guidato le trasformazioni digitali nelle funzioni di marketing, sviluppo aziendale e servizio clienti. Ha anche supervisionato i principali cambiamenti nel reclutamento e nella fidelizzazione elevando i marchi globali attraverso contenuti sui social media, pubblicità mirata e utilizzando i dati in modo olistico.

“Questo è un momento fantastico per entrare a far parte dell’HKA“, ha detto Linda. “Man mano che il mondo si riapre e gli investimenti nelle infrastrutture aumentano, aumenteranno le opportunità per i nostri professionisti di aiutare a risolvere i conflitti e migliorare i progetti attraverso l’uso intelligente di dati, analisi e forti competenze delle persone. Sono lieta di entrare a far parte della cultura collaborativa, intelligente e premurosa di HKA e di servire meglio i nostri clienti e anticipare le loro esigenze“, ha aggiunto.