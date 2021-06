Banca Mediolanum, a maggio raccolta netta a 842 mln

Banca Mediolanum ha chiuso il mese di maggio con volumi commerciali pari a 1,209 miliardi, di cui raccolta netta pari a 842 milioni (4 miliardi da inizio anno), mentre le erogazioni alla clientela sono ammontate a 352 milioni. “Un altro mese da incorniciare contraddistinto da volumi commerciali notevoli: questo maggio celebriamo la raccolta in risparmio gestito più forte della nostra storia con il record di 761 milioni di euro” ha detto Massimo Doris, nella foto, amministratore delegato di Banca Mediolanum, che ha aggiunto: “E’ un risultato costruito progressivamente, frutto della consulenza di valore di Banca Mediolanum e del grande lavoro svolto negli ultimi mesi al fianco dei clienti. Mi preme inoltre sottolineare come le graduali riaperture stiano portando, anche grazie alla campagna vaccinale, a incentivare i consumi e frenare l’accumulo di liquidità sui conti correnti che si era intensificato durante il periodo della pandemia. A maggio, infatti, i pagamenti effettuati dai nostri clienti sono incrementati di circa il 20% rispetto ai quattro mesi precedenti. E’ un primo segnale di ripresa e di buon auspicio per il ritorno alla normalità – ha concluso Doris – completano il nostro modello i due business del credito e delle polizze protezione, nei quali a maggio abbiamo raggiunto rispettivamente 352 milioni di nuove erogazioni e 14,4 milioni di premi, consolidando sempre più Banca Mediolanum quale interlocutore unico per tutti i bisogni finanziari dei risparmiatori, come dimostra anche l’acquisizione di quasi 70.000 clienti bancari da inizio anno”.