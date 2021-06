Havas Pr: Cinzia Trezzi è la nuova Director Consumer & Branding

In arrivo da Burson Cohn & Wolfe, con una carriera in Imageware, assume l’incarico di Direttrice Consumer & Branding dell’agenzia in Italia.

La sede italiana di Havas Pr ha annunciato l’ingresso di Cinzia Trezzi come nuova Direttrice dell’area Consumer & Branding, ossia l’area dell’agenzia che ha la missione di sviluppare e guidare le strategie di comunicazione del mondo branding, curando sia la dimensione reputazionale sia quella esperienziale.

Il nuovo ruolo e le esperienze professionali passate

In questo ruolo Trezzi guiderà la comunicazione delle aziende che l’agenzia cura nell’area branding sia in chiave consumer lifestyle, sia corporate brand, coordinando le aree di business Pr, brand marketing, digital e digital Pr, insieme a un ampio gruppo di lavoro di professionisti di valore e lunga esperienza, lavorando in sinergia con la divisione creativa. Inoltre, avrà la responsabilità dello sviluppo del new business, con particolare focalizzazione sulla comunicazione integrata nei settori strategici come beauty, consumer care, food & beverage, tech e innovazione.

Il percorso di oltre 17 anni maturato da Cinzia Trezzi nel settore della comunicazione in BCW e prima in Imageware, offrendo consulenza a 360° e accompagnando aziende leader di settore lungo la loro evoluzione e crescita, le ha permesso di sviluppare e consolidare capacità ed expertise, diventando un buon coach per ispirare i colleghi, condividendo la propria visione e strategia, un creatore di un ambiente di lavoro inclusivo e di una squadra coesa e affiatata, con forte orientamento alla valorizzazione del talento, ai risultati e al benessere.

Classe 1979, laureata in Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo allo Iulm con un progetto di ricerca in Psicologia della Comunicazione e un Master in progettazione eventi allo Ied comunicazione, Cinzia è una sportiva, ha grande passione per tutto ciò che è lifestyle, tecnologia e design.

La dichiarazione del CEO di Havas Pr, Caterina Tonini

“Con Cinzia proseguiamo la nostra offerta “Reputation Driven”, mettendoci a fianco di imprese e organizzazioni per sostenere e valorizzare la propria purpose e impegno concreto nel mercato e per la società – dichiara Caterina Tonini- Ceo di Havas Pr – Cinzia saprà condurre questo percorso all’interno delle nuove dinamiche di brand nella gestione della relazione con i vari Stakeholder attraverso l’attivazione di nuovi ed efficaci touchpoint e sviluppando sinergie e contaminazioni significative insieme alle divisioni Corporate, Finance, Healthcare e Sustainability dell’agenzia.



Il commento di Cinzia Trezzi

“Sono molto contenta di intraprendere una nuova avventura professionale, accogliendo la sfida di entrare a far parte di questo gruppo a cui mi unisco portando la mia esperienza, creatività ed energia per sviluppare insieme progetti di comunicazione in grado di aiutare le aziende a farsi riconoscere e amare dai propri stakeholder e clienti in Italia e all’estero” ha commentato Cinzia Trezzi.