Cresce il settore del food & beverage

Crescono, nel 2020, le operazioni di acquisizioni e fusioni nel settore del food & beverage. A evidenziarlo PwC, secondo cui a livello globale c’è stato un incremento del +36.3% a valore a fronte di una riduzione del 9.6% in termini di numero di operazioni. In Italia le operazioni del comparto hanno segnato un -29.8% a volumi, ma un aumento del +206.7% a valore. “Il settore Food & Beverage è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy. In termini di numero di operazioni, il comparto è stato certamente impattato dalla pandemia, soprattutto per ciò che concerne la ristorazione ed il Food Service, ma in misura ridotta rispetto ad altri, dimostrando la sua resilienza rispetto ad altri segmenti”, ha sottolineato Elena Borghi, partner di PwC.