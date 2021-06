IDEMIA nomina Donnie Scott Amministratore delegato I&S Nord America

Il Gruppo IDEMIA, leader mondiale nell’identità aumentata, ha annunciato oggi di aver nominato Donnie Scott Chief Executive Officer per la sua attività Identity and Security North America, a partire dal 1 giugno 2021.

Veterano da 20 anni nel settore della sicurezza pubblica e delle soluzioni IT, Scott è stato elevato dalla sua attuale posizione di Senior Vice President e General Manager della divisione North America Public Security di IDEMIA. Mentre in questo ruolo Donnie ha ampliato con successo il programma di iscrizione TSA Pre Check di IDEMIA per il Dipartimento della sicurezza interna e ha stabilito IDEMIA come fornitore leader di mercato di tecnologie biometriche per le forze dell’ordine negli Stati Uniti. Prima di IDEMIA, Scott ha lavorato come Industry Sales Leader presso DXC Technology, una società di servizi IT in cui il suo team ha generato oltre 1 miliardo di dollari di vendite e una crescita del 20% in un periodo di tre anni per la sua attività di sicurezza nazionale.

Riportando direttamente a Pierre Barrial, Presidente e CEO del Gruppo IDEMIA, Donnie supervisionerà tutte le attività di IDEMIA I&S North America. Ecco le dichiarazioni di Barrial:

“Sono molto lieto di nominare Donnie CEO di IDEMIA Identity and Security North America e di dargli il benvenuto nel team esecutivo globale di IDEMIA. Lavoro a stretto contatto con Donnie da diversi anni e so che è il leader giusto al momento giusto per guidare i nostri sforzi in un mercato così importante per il Gruppo”.

Donnie Scott ha affermato circa la sua nuova carica:

“Sono onorato di essere alla guida di I&S North America in un momento in cui più che mai la nostra società ha bisogno di soluzioni affidabili e abilitate alla tecnologia per facilitare i loro viaggi, il commercio e l’accesso ai servizi pubblici. Abbiamo obiettivi di crescita ambiziosi come team qui a I&S, supportati dalla nostra lunga storia di fornitura di soluzioni di identità e sicurezza leader di mercato a clienti sia governativi che commerciali qui in Nord America. Non vedo l’ora di lavorare con Pierre e il resto del team esecutivo di IDEMIA per raggiungere con successo questi obiettivi nei prossimi mesi”.