Dolce & Gabbana, ipotesi Fedele Usai per la guida del Marketing a livello globale

Stando a quanto riportato da Milano Finanza, Fedele Usai starebbe trattando con i vertici di Dolce & Gabbana per un incarico dirigenziale relativo al coordinamento globale delle aree marketing e comunicazione. L’ex AD di Condè Nast sarebbe quindi pronto per entrare nel mondo della moda.

la sua esperienza in Condé Nast Usai lo scorso dicembre ha concluso la sua esperienza in Condé Nast, poi da gennaio ricopre il ruolo di Ceo di Tenderstories (ex Tendercapital Productions), società che crea contenuti originali e produce audiovisivi. Riveste inoltre la carica di vicepresidente del Cagliari Calcio.

Per ora non sono trapelate altre informazioni in merito e non si parla di conferme ufficiali né da parte della nota casa di moda né da parte del manager.

Il curriculum di Usai è di tutto rispetto, conta nove anni di esperienza in Condé Nast Italia, ha lavorato anche presso le agenzie di pubblicità Leo Burnett, Bates, Bgs e Tbwa, di cui era stato nominato Ceo nel 2009. In precedenza, durante l’era Marchionne, ha guidato la gestione della comunicazione globale del brand Fiat, oggi Stellantis.