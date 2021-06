Facebook nomina il suo primo chief business officer: Marne Levine

Facebook ha nominato il suo primo chief business officer. Marne Levine, che è stata vicepresidente delle partnership globali del gruppo dei social media, guiderà i team di marketing e vendita dell’azienda, insieme al suo team di partnership che lavora in diverse aree di business. Il ruolo riporta a Sheryll Sandberg, chief operating officer di lunga data di Facebook.

Levin ha scritto in un post su Facebook:

“Credo nella missione di Facebook anche più di quanto credessi la prima volta che ho varcato la soglia. Sono orgogliosa di come, nell’ultimo anno, abbiamo assistito alle iniziative di soccorso economico, collegando i nostri partner, dalle più grandi aziende agli aspiranti creatori, alle loro comunità nel momento in cui era più necessario. Attraverso nuove soluzioni come Shop ed eventi online a pagamento, abbiamo aiutato imprenditori e piccole imprese a operare online e, in molti casi, a rimanere a galla. Sono particolarmente orgogliosa di essere in una delle aziende tecnologiche più innovative che continua a costruire nuove esperienze che supportano i nostri partner e la loro crescita a lungo termine“.