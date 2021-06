Veristat nomina Colleen Pelton Chief Talent Officer

Veristat, un’organizzazione di ricerca clinica globale (CRO), ha annunciato la nomina di Colleen Pelton al ruolo di Chief Talent Officer. La signora Pelton si unisce a Veristat dopo un impressionante record di successi nei ruoli dirigenziali delle risorse umane, più recentemente presso Dental Services Group, St. Jude Medical e Smith & Nephew, durante i quali le sue responsabilità includevano l’integrazione delle attività acquisite e l’accelerazione della crescita a livello globale.

“Veristat sta rapidamente consolidando la sua posizione di leader affidabile nella progettazione e implementazione di studi clinici globali di terapie che migliorano la vita”, ha affermato Patrick Flanagan, amministratore delegato di Veristat. “Questo è un momento di enormi opportunità per la nostra azienda poiché ampliamo il nostro talento e le nostre capacità per produrre valore positivo per un numero crescente di sponsor. Sono lieto di dare il benvenuto a Colleen nel gruppo dirigente. I contributi di Colleen sosterranno le crescenti complessità della nostra attività in tutto il mondo, apportando un valore misurabile e assicurandoci di far progredire la nostra reputazione di avere la forza lavoro scientifica della più alta qualità nel settore”.

Nel suo ruolo, Colleen utilizzerà i suoi 30 anni di esperienza per guidare la funzione globale Talent and Culture dell’azienda, compresa la gestione globale delle risorse umane, la pianificazione strategica dei talenti, il reclutamento e la formazione, la crescita e lo sviluppo della carriera, la progettazione organizzativa, la diversità e lo sviluppo della leadership.

“Mi è stata presentata un’opportunità entusiasmante mentre Veristat mette in atto la sua strategia chiaramente definita“, ha affermato Colleen. “Sono lieta di svolgere un ruolo nel sostenere la crescita dell’azienda attraverso lo sviluppo dei talenti e promuovere la nostra cultura della collaborazione. Nel corso della mia carriera, la mia ispirazione è stata derivata dalle vite toccate dalle soluzioni proposte dalle organizzazioni che ho servito. Con Veristat, questa ispirazione è amplificata data l’attenzione dell’azienda alle malattie rare e difficili. Non vedo l’ora di prendere parte a questo importante viaggio e di supportare la crescita professionale di un team globale così talentuoso con un’ampia gamma di opportunità di sviluppo”.

Colleen è originaria della Florida, negli Stati Uniti, e si è laureata all’Università della Florida, dove ha conseguito un BA in Comunicazione. La sua vasta esperienza abbraccia la progettazione e l’implementazione della gestione globale dei talenti e delle iniziative relative all’acquisizione per imprese globali da miliardi di dollari che operano in oltre 30 mercati con migliaia di dipendenti. Colleen ha servito come membro rispettato dei team di senior management guidando vari aspetti del business, consultandosi con i senior executive sull’evoluzione delle strategie aziendali, promuovendo una cultura del posto di lavoro positiva, sviluppo della leadership e adattamento ad ambienti di lavoro in continua evoluzione.