Moncler: Gino Fisanotti nuovo Chief Brand Officer

Moncler annuncia l’ingresso di Gino Fisanotti nella nuova posizione di Chief Brand Officer di Moncler a partire dal 7 giugno 2021. Gino riporterà direttamente a Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler S.p.A., e, in qualità di Dirigente Strategico, sarà membro del Comitato Strategico di Moncler. Contestualmente, Roberto Eggs assume il ruolo di Chief Business Strategy and Global Markets Officer a servizio del Gruppo.

In un contesto competitivo in continua e rapida evoluzione, è cruciale per i brand mantenere un’identità rilevante e coerente con lo spirito del tempo, rafforzare il legame con la propria community, creare esperienze che vadano oltre il prodotto e continuare a rappresentare valori forti e autentici. Questa consapevolezza ha portato Moncler ad introdurre la nuova posizione di Chief Brand Officer, concepita per indirizzare l’architettura, la strategia e lo storytelling del marchio in tutti i suoi touchpoint oltre a supportare l’azienda nell’essere espressione di un nuovo concetto di lusso. Nel suo ruolo, Gino contribuirà al futuro sviluppo del brand Moncler e al rafforzamento delle connessioni tra creatività, collezioni, categorie di prodotto e comunicazione al fine di arricchire la customer experience in una prospettiva multicanale.



Remo Ruffini ha commentato: “Grazie al suo background professionale e alle sue competenze in termini di costruzione del brand acquisite durante la sua lunga carriera internazionale, Gino è il candidato ideale per supportarmi nella definizione dell’ulteriore evoluzione di Moncler verso una cultura aziendale sempre più orientata al cliente, guidata da purpose, esperienza e senso di comunità e al tempo stesso contaminata damondi diversi come quelli dell’intrattenimento, dello sport, dell’arte e della musica. Insieme a Gino continueremo a conquistare nuove frontiere culturali e creative andando beyond fashion, beyond luxury”.



Fisanotti è un architetto di formazione e di nazionalità argentina, si unisce a Moncler dopo 23 anni in Nike dove ha ricoperto diverse posizioni passando da ruoli nel retail e nel marketing in Sud America ed Europa, a Global VP Sportswear, VP Marketing Nord America ed infine come primo Brand Creative Officer di Nike. Gino Fisanotti ha guidato e contribuito ad alcune tra le campagne di marketing più premiate ed iconiche di tutti i tempi, a nuove piattaforme digitali e brand experience così come a nuovi concept di prodotto e collaborazioni.