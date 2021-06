Gruppo Lotus Cars: Mark Farries nuovo Chief Financial Officer

Il gruppo Lotus annuncia che Mark Farries è stato nominato Chief Financial Officer (CFO), in sostituzione dell’operatore storico Robert Gong, che sta tornando al quartier generale di Geely in Cina (azionista di maggioranza di Lotus).

Farries, 44 anni, è entrato in Lotus all’inizio di quest’anno come responsabile delle finanze commerciali. Porta una vasta esperienza internazionale in tutto il settore automobilistico, avendo lavorato per Bentley, Jaguar Land Rover e, più recentemente, all’interno del gruppo Geely presso LEVC.



Commentando la sua nomina, Mark ha dichiarato: “La trasformazione della Lotus è a buon punto e il periodo a venire sarà estremamente impegnativo ed entusiasmante per tutti i soggetti coinvolti. Sono lieto di essere nominato CFO in questo momento cruciale nello sviluppo di questo marchio iconico. I miei ringraziamenti a Robert Gong che sostituirò non appena riprenderà le sue responsabilità in Geely“.

Nato a Coventry, Mark ha trascorso la sua carriera lavorando con alcuni dei più grandi marchi dell’industria automobilistica, ricoprendo diverse posizioni all’estero prima di tornare nel Regno Unito, dove ora ha sede.



La Lotus è una casa automobilistica britannica, attualmente di proprietà cinese, con sede a Hethel in Inghilterra, in un’ex base aerea, famosa per le sue realizzazioni sportive ed estreme e per le sue innovazioni, merito del suo fondatore, Colin Chapman. Di sua proprietà è la Lotus Engineering, società di consulenza ingegneristica che possiede strutture nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Cina e in Malesia.