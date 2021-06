Dla Piper: Aian Abbas Hagi Hassan entra come Of Counsel

Proviene da Cappelli Rccd dove era Of Counsel. Opererà nel dipartimento Finance, Projects & Restructuring dello studio

DLA Piper annuncia l’ingresso in qualità nella practice Restructuring e Special situations dell’avvocatessa Aian Abbas Hagi Hassan, in qualità di Of Counsel. Hagi Hassan, che andrà a rafforzare in particolare il dipartimento finance, projects and restructuring, proviene da Cappelli Rccd, dove era of counsel.

La professionista è affermata da anni di esperienza, con un focus particolare: in primari studi legali nazionali e internazionali; nei settori delle ristrutturazioni finanziarie (sia giudiziali che stragiudiziali), debt trading e special opportunities investments. Si è inoltre occupata di private equity e corporate M&A. Prima di entrare in Cappelli Rccd nel 2020, ha lavorato in Dentons come socia. Prima ancora in è stata equity partner di Giliberti Pappalettera

Lo scopo del suo ingresso

Con il suo ingresso lo studio rafforza un’area strategica per i prossimi mesi in cui è atteso un aumento di domanda di assistenza dalle imprese messe in difficoltà dalla pandemia di Covid-19 che dovranno affrontare un percorso di risanamento per superare la crisi.

DLA Piper informazioni

DLA Piper è un’azienda multinazionale di servizi legali presente in oltre 30 paesi in America, Asia, Europa e Oceania. Nel 2014 con ricavi per 2,48 miliardi di dollari statunitensi e nel 2019-2020 con un fatturato di 3,11 miliardi di dollari statunitensi, è la terza più grande impresa legale negli Stati Uniti per fatturato.

DLA Piper nacque a gennaio 2005bdalla fusione di tre imprese legali: la statunitense Gray Cary Ware & Freidenrich LLP di San Diego Piper Rudnick LLP di Baltimora e la britannica DLA LLP. È composta da due partnership: la britannica DLA Piper International LLP e la statunitense DLA Piper US LLP, che condividono un singolo consiglio di amministrazione e sono strutturati come un’associazione.[