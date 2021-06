Pavia e Ansaldo annuncia la promozione di Bucci, Mascolo e Cavarretta a Counsel

Pavia e Ansaldo ha annunciato la promozione dei senior associate Kathleen Bucci, Gerardo Mascolo e Laura Cavarretta, tutti attivi presso la sede romana dello studio, alla carica di Counsel.

Carriere dei nuovi Counsel

Kathleen Bucci, che svolge la sua attività nel Dipartimento di Real Estate, ha maturato una consolidata esperienza in operazioni immobiliari, in particolare, in acquisizioni e dismissioni di immobili/portafogli, assistendo investitori italiani ed esteri sia privati che istituzionali, su tutte le tipologie degli investimenti immobiliari.

Gerardo Mascolo, sempre del Dipartimento di Real Estate, vanta una significativa esperienza nel settore del contenzioso civile e societario svolgendo altresì attività di consulenza stragiudiziale nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare di fondi ed enti previdenziali di primaria importanza, affiancando altresì gli altri componenti del dipartimento nelle operazioni di acquisizione e dismissione di immobili.

Laura Cavarretta svolge la sua attività all’interno del Dipartimento di Contenzioso e Arbitrati, ha maturato una consolidata esperienza nelle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con particolare riferimento alla conciliazione ed alla mediazione, e nel settore del contenzioso civile e societario, sia giudiziale sia arbitrale.

Con queste nomine, che portano a 13 il numero dei Counsel, Pavia e Ansaldo prosegue il percorso di valorizzazione dei propri professionisti e consolida il proprio posizionamento in settori strategici e altamente specializzati.

Pavia e Ansaldo informazioni

Pavia e Ansaldo è uno studio legale italiano indipendente attivo in Italia e nel mondo da 60 anni.

Con 5 uffici –Milano, Roma, Mosca, Tokyo e Barcellona – 22 dipartimenti specialistici, 8 desk esteri e oltre 130 professionisti. Assiste i propri clienti in tutte le aree del diritto d’impresa.

I professionisti sono conosciuti e stimati per preparazione tecnica, dedizione alla clientela, qualità umane e valori etici e culturali. Grazie all’esperienza, alle capacità, all’impegno e alla determinazione degli esperti, si assicura ai clienti un’assistenza qualificata, dedicata, personalizzata e tempestiva. Fornisce una consulenza specialistica in tutte le aree del diritto d’impresa e vanta un’approfondita conoscenza dei diversi settori in cui operano i clienti.

La missione della società è costruire una struttura idonea a soddisfare al meglio le esigenze dei clienti anche a livello internazionale. Con i professionisti delle sedi in Spagna, Russia e Giappone, gli 8 desk composti da professionisti abilitati a patrocinare oltre che in Italia anche nei paesi di riferimento, e il network internazionale, assiste la clientela italiana nelle loro attività all’estero e la clientela estera nei relativi interessi in Italia e negli altri paesi.

I professionisti, secondo le esigenze dei clienti, forniscono assistenza legale in cinese, francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco.

Fin dalla costituzione ha scelto di rimanere indipendente e di sviluppare solide relazioni con i più qualificati studi legali dei paesi in cui non si riscontra una presenza diretta allo scopo di prestare in ogni nazione una consulenza personalizzata ed orientata all’individuazione delle migliori soluzioni per il cliente.