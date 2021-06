La Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneo nomina Chiara Mauri nuovo Direttore

La professoressa Chiara Mauri, dal 1 giugno 2021, subentrata al prof. Rodolfo Helg (che ha ricoperto questo ruolo dal 2012 ad oggi), di cui è stata vice negli ultimi 2 anni, come nuovo Direttore della Scuola di Economia e Management della LIUC – Università Cattaneo.

Dal comunicato si legge che il marketing e il retailing, con particolare focalizzazione sui temi di marketing delle piccole e medie imprese, brand management, place branding, shopping behavior, retail e loyalty management, sono le sue aree di competenza.

Recentemente è anche stata nominata Segretario Generale della Società Italiana di Marketing, che ha scelto proprio la LIUC come partner per l’ultima edizione della propria conferenza annuale, durante il quale la professoressa Mauri ha presentato una ricerca sulla reputazione del marketing.

Ultimamente si è occupata anche di e–commerce nel settore food, con un’analisi dei cambiamenti che si sono verificati dopo il Covid. Attualmente sta approfondendo le tematiche relative agli effetti delle imitazioni sugli errori di scelta negli acquisti e al comportamento dei turisti.

Mauri è anche autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, tra cui il libro “Account based marketing. Il valore delle relazioni con i clienti” (Guerini Next, collana Università Cattaneo Libri), un viaggio dalla customer experience al CRM fino al customer journey.

Ha inoltre progettato e diretto numerosi programmi di formazione executive e partecipato a numerose iniziative di formazione, ricerca e consulenza con aziende di prestigio. È stata anche Direttore di master ed executive master dedicati al settore del Food & Beverage.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet SpA (quotata in Borsa) e del Colorificio San Marco SpA.

Il Rettore della LIUC, Federico Visconti, ha affermato: “Ringrazio il professor Helg per l’importante lavoro svolto in questi anni, che ha permesso alla Scuola di Economia di raggiungere numerosi e significativi traguardi. Un ulteriore grazie per il particolare impegno in questo anno reso cosi difficile dalla pandemia. Rivolgo inoltre i miei auguri alla professoressa Mauri per l’incarico: la attende un grande lavoro per raggiungere nuovi obiettivi, a partire dalle sfide contenute nel Piano Strategico 2021-25, la nostra “bussola” per lo sviluppo futuro dell’Ateneo”.