Giovanni Zorzoni è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Internet Provider

L’assemblea generale dei soci dell’Associazione Italiana Internet Provider ha nominato Giovanni Zorzoni – direttore generale di Mynet – come nuovo presidente.

A guidare con la carica di presidente l’Associazione Italiana Internet Provider per il biennio 2021-2023 sarà Giovanni Zorzoni, attuale direttore generale di Mynet. A deciderlo è stata l’assemblea generale dei soci di Aiip, associazione nata nel 1995 come presidio istituzionale e regolamentare per gli operatori italiani, che oggi conta sull’adesione di 60 operatori per oltre 200mila clienti business e un milione di clienti residenziali.

“È un onore essere alla guida di Aiip per servire tutti i miei colleghi – afferma Zorzoni – Da questo momento mi impegnerò ancora più intensamente per contribuire alla tutela del libero mercato delle telecomunicazioni degli operatori italiani, siano essi di reti fisiche/virtuali o di servizi cloud e datacenter avanzati”.

Chi è Giovanni Zorzoni

Zorzoni, attivo da oltre 10 anni all’interno dell’Associazione e imprenditore nel mondo delle telecomunicazioni da oltre 20, è stato anche vicepresidente nel precedente Consiglio Direttivo, coordinando il gruppo infrastrutture, attivo su tavoli di negoziazione italiana ed europea relativi a reti ultrabroadband VHCN in fibra ottica.

Le altre nomine

Il consiglio direttivo ha nominato vicepresidenti Giuliano Claudio Peritore (Panservice), past-president per i precedenti 4 anni, e Cinzia Dalla Torre (Intred).

Associazione Italiana Internet Provider

Aiip è composta da 60 operatori di telecomunicazioni ed Internet – con un totale di oltre 200.000 clienti business, 1 milione di clienti residenziali – e ha contributo alla crescita di oltre sette aziende che si sono quotate in borsa.