Orienta Capital Partners ha comprato l’acqua Pejo e Goccia di Carnia

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in Pmi italiane, sale alla maggioranza assoluta (57,8%) di Cristallina Holding S.p.A., produttore italiano di acque minerali a cui fanno capo i brand Goccia di Carnia e Pejo. Nell’agosto 2019 Fonti Italiane, attraverso cui viene condotta l’operazione, era entrata con una quota di minoranza nel capitale di Cristallina, holding controllata da Avm Gestioni Sgr con un gruppo di investitori privati. Oggi Orienta rinforza il suo impegno in Cristallina attraverso un nuovo investimento, grazie al quale raggiunge la maggioranza assoluta nell’intento – afferma in una nota – di dare un ulteriore impulso ai piani di sviluppo del Gruppo. Investono nell’operazione, oltre a Fonti Italiane, anche primari investitori finanziari ed istituzionali quali Friulia, la Finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Indigo Capital, Talent Acque, società controllata dal Fondo Talent EuVeca gestito da Avm Gestioni, e Samuele Pontisso, oggi Amministratore Delegato del Gruppo Cristallina. – Cristallina Holding S.p.A. unisce due dei principali brand produttori di acque minerali del nord- est Italia: Goccia di Carnia (imbottigliata a Forni Avoltri, Friuli-Venezia Giulia) e Pejo (imbottigliata a Cogolo di Pejo, Trentino-Alto Adige). Il gruppo distribuisce i propri prodotti – più di 210 milioni di bottiglie all’anno – attraverso la Gdo e il canale HoReCa. Gestendo l’intero processo produttivo con due stabilimenti, il gruppo nel 2020 ha generato 31 mln di euro di ricavi, con Mol per 8 mln. Mario Gardini, presidente di Orienta Capital Partners, ha commentato: “Con questo nuovo assetto di capitale – in cui noi deteniamo la maggioranza, affiancati da primari investitori con cui abbiamo già collaborato – il nostro focus si concentrerà sull’accelerazione della crescita e dello sviluppo di Cristallina. In questi anni il Gruppo ha già dimostrato la capacità di perseguire gli obiettivi del piano industriale, integrando con efficacia prodotti e brand di ottima qualità. Intendiamo sviluppare queste potenzialità anche grazie ad acquisizioni con l’obiettivo di allargare e diversificare l’offerta ed i mercati e canali di riferimento”.