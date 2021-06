Aprile: meno news, occhi sui viaggi

L’informazione online che si va normalizzando, in termini di audience e di tempo, altre categorie che si riprendono dopo aver passato un anno di forti cali. Questo il ritratto di aprile della navigazione degli italiani secondo gli ultimi dati di Comscore.

Il mese non ha presentato grandi eventi di rilievo e per giunta la prima settimana è coincisa con la Pasqua, fattore che di solito comporta una certa riduzione dei numeri.

In generale la categoria news, comprendente l’universo dei siti catalogati come tali da Comscore, è comunque stabile negli utenti unici sia su marzo che su aprile dello scorso anno. I navigatori ci trascorrono però meno tempo: -9% sul mese precedente, -17% sull’aprile 2020. Nella tabella in pagina, invece, soprattutto segni negativi, essendovi raccolti i maggiori siti di news che quando si tratta di attrarre utenti per eventi e notizie particolari lo fanno ampiamente, salvo poi perdere almeno parte dei progressi quando i fatti cessano di interessare. Citynews torna primo dopo un calo di appena l’1,1%, Ciaopeople (editore tra gli altri di Fanpage) scende invece al secondo posto con un -4,9%.

Quotidiano Nazionale, stabile al terzo posto, vede calare gli utenti unici mensili rispetto a marzo dell’11,6%, mentre il Messaggero sale dal quinto al quarto posto, senza un confronto con il mese precedente perché nel frattempo è cambiato l’aggregato. Al quinto posto dal quarto i siti che fanno capo al Tgcom24, in calo del 6,5%. Stabili sulle posizioni del mese precedente Il Fatto Quotidiano (-8% al sesto posto), mentre al settimo e all’ottavo i siti di due giornali spesso legati nei destini e in questo caso con la stessa percentuale di crescita (+3,9%), Libero e Il Giornale; nella stessa posizione anche Sky Tg24 con una flessione del 20,9%.

Il Tempo passa dall’undicesimo al decimo posto (-14,3%), AdnKronos scende di una posizione ed è all’unidicesima con un -24%, poi Gazzetta del Sud che segna un +36,7% ed entra nella top 15, Sole 24 Ore sale al 13esimo posto con un -2,3%, Leggo scende di due posizioni (-23,2%, a marzo c’era stato il Festival di Sanremo e questa testata è molto seguita sullo show biz e sull’intrattenimento). Infine Upday, l’aggregatore di Axel Springer per i cellulari Samsung è stabile negli utenti al 15esimo posto. Da ricordare che per volontà degli editori non sono riportati i dati dei siti Rcs e Gedi.

News a parte, ci sono categorie che si stanno riprendendo dopo un anno di cali. E’ il caso dei siti di viaggi, oggi che si ripensa alle vacanze con meno ostacoli, cresciuti del 4% su marzo e del 5% su aprile del 2020, ma con un tempo speso aumentato del 41% e raddoppiato (+96%) rispettivamente nei due periodi. Allo stesso modo sono in progresso i siti di informazione sportiva: +214% sul tempo e +8% sull’audience anno su anno. L’audience dei siti di auto, infine, è a +30% sull’aprile del 2020.

Andrea Secchi, ItaliaOggi