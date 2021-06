Azimut e Muzinich, closing finale del fondo Az Eltif Capital Solutions

Azimut (nella foto, il presidente Pietro Giuliani) e Muzinich hanno annunciato il closing finale del fondo Az Eltif Capital Solutions, lanciato in partnership, per un totale di 147,5 milioni di euro. La collaborazione tra i due gruppi, sottolinea una nota, “è orientata a una strategia di investimento a supporto di aziende con un trend operativo solido che, in uno scenario economico incerto, affrontano un temporaneo stress finanziario”. Il fondo è stato strutturato coerentemente con le normative European Long Term Investment Fund (ELTIF) e Pir Alternativi, con il duplice obiettivo di consentire agli investitori private di accedere ad asset class, come quella del private debt, storicamente accessibili solo ad investitori istituzionali, e di incentivare il supporto all’economia reale tramite anche importanti benefici fiscali per gli investitori.